Nosková před derby: Tehdy jsem byla ještě takový neznámý človíček, naše styly jsou úplně jiné

Lindu Noskovou (20) čeká poslední krok k titulu na domácím Livesport Prague Open, což si dala za cíl už před necelými třemi týdny po vyřazení v osmifinále Wimbledonu. Po výhře nad Číňankou Xinyu Wang z Číny 6:4, 6:1 si zajistila postup do finále, kde ji čeká v sobotu Marie Bouzková. V rozhovoru s novináři nasazená jednička řekla, že cítí, jako by to hlavní teprve začínalo.

"Tak nějak to je. Brala jsem to samozřejmě jako přípravný turnaj na americkou šňůru, ale také je to pro mě důležitý turnaj. Platí to hlavně po mentální stránce. Jsem tu asi popáté a mohu hrát před českými fanoušky. Celá ta atmosféra je pro mě větší," uvedla Nosková.

Dvacetiletá tenistka se s o sedm let starší Bouzkovou utká počtvrté. Má s ní bilanci 1:2, před třemi lety s ní v Praze prohrála v semifinále 6:7, 3:6. Bouzková poté turnaj ovládla, což je také její jediný triumf na okruhu WTA.

"Ano, to jsem byla ještě takový neznámý človíček na kurtu. Mezitím jsme ale také hrály pár dalších zápasů," řekla Nosková. Připomněla i loňský duel úvodní kola na Australian Open, kde vyhrála 6:1, 7:5.

Nasazená pětka Bouzková postoupila do finále po výhře nad krajankou Terezou Valentovou 6:4, 7:5. V Praze letos přišla o jediný set. "Marušce to tu očividně sedí. Vyhrála to tady. Také se sem ráda vrací. Na tyto podmínky má asi tenis. S tou hrou si může dělat, co chce a neulétává jí to jako těm, kteří se do toho snaží chodit trochu víc. Naše styly jsou úplně jiné a uvidíme, jaké to bude," uvedla Nosková.

Po utkání s Xinyu Wang si opět naordinovala dodatečný trénink, tentokrát ale byla s výkonem spokojenější než po vítězném čtvrtfinále s Kateřinou Siniakovou.

"Ano, to už je skoro rutina. Možná jen po zítřku nepůjdu trénovat," podotkla s úsměvem. "Soupeřka to měla také těžké, že musela dnes dohrávat ještě čtvrtfinále. Na druhou stranu mohla být více rozehraná než já. Člověk nikdy neví, jak do toho zápasu kdo nastoupí, ale bylo vidět, že úplně nedala takový velký tlak. Takže jsem si mohla víceméně dělat, co jsem chtěla," řekla 23. hráčka světa.

Před finálovým duelem, který začne v sobotu ve Stromovce nejdříve ve 14:00, se cítí připravená. Ráda by prolomila čekání na titul v Praze. Nejblíže mu byla před dvěma lety, kdy prohrála ve finále s Japonkou Nao Hibinovou. "Sil mám dost. Nejsem nijak zraněná, ani nemám žádnou mini bolístku. Z téhle stránky je to v pohodě. Ten trénink je spíše na takové doladění úderů a klid mysli," uvedla Nosková.