Nosková: Přišlo mi, že melu z posledního. Pauza mi pomohla, říká týmová jednička před BJK Cupem

Lindu Noskovou (19) čeká na finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové nová role. Pozici české jedničky, kterou premiérově převezme od zraněné Karolíny Muchové, bere za zvláštní, cítí se ale připravená. V on-line rozhovoru s novináři před odletem do Málagy řekla, že jí po psychické stránce pomohla i pauza, kterou si v uplynulých týdnech naordinovala.

Noskové patří v žebříčku WTA 26. místo, lépe jsou na tom z českých hráček jen Muchová (22.) a Barbora Krejčíková (10.). Muchová se v pondělí kapitánovi Petru Pálovi omluvila kvůli zranění, Krejčíková už dříve v nominaci nebyla kvůli náročnému programu.

"Je to trochu zvláštní. Před rokem jsem tu byla (na Poháru Billie Jean Kingové) poprvé a teď jsem jednička. Holky jsou ale fajn. Potkáváme se i během roku na turnajích a jsme si o hodně blíž," řekla Nosková.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy má za sebou důležitou sezonu. V lednu se dostala do čtvrtfinále Australian Open, na konci srpna vyhrála první turnaj na okruhu WTA v mexickém Monterrey. Poté, co skončila v 1. kole US Open, si dala pauzu a vynechala šňůru asijských turnajů.

"Zdravotně jsem v pohodě. Měla jsem pauzu pár týdnů, ale do tenisového tempa jsem se dostala. S holkama dostatečně potrénujeme, abych se připravila na ostré zápasy," uvedla Nosková.

Po letošním programu, během něhož absolvovala také olympijské hry v Paříži, si potřebovala psychicky odpočinout. "Netrápilo mě nic. Chtěla jsem si dát pauzu. Přišlo mi, že melu z posledního. Fyzicky mi nebylo nic, cítila jsem se v pořádku, ale upřednostnila jsem mentální zdraví. Odpískala jsem Asii, přišlo mi to smysluplnější," doplnila Nosková.