Nosková roli velké favoritky nezvládla. V Ósace utrpěla nejhorší porážku za poslední dva měsíce

DNES, 12:40
WTA ÓSAKA - Linda Nosková (20) plnila na podniku WTA 250 v Ósace roli druhé nasazené a přijela po skvělých výkonech na tisícovkách v Pekingu a Wuhanu. V Japonsku však skončila hned na úvodní soupeřce, když podlehla v prvním vzájemném duelu Katie Boulterové (29) ve dvou setech 6:7, 3:6. Britka v boji o čtvrtfinále vyzve Soranu Cirsteaovou.
Linda Nosková v Ósace skončila hned v prvním kole (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hu Yuanjia)

Boulterová – Nosková 7:6, 6:3

Nosková v úvodním zápase v Ósace proti Boulterové rozhodně nepředváděla výkon, na který jsme u ní byly zvyklý během tažení z předchozích turnajů v Asii, kdy to dotáhla až do finále tisícovky v Pekingu a ve Wuhanu snadno přehrála bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou.

Hned v úvodní hře ztratila servis, a přestože se dokázala zvednou a dostala se do vedení 4:2, o náskok rychle přišla. Podání ztratila i v jedenácté hře a následně musela na příjmu likvidovat tři setboly v řadě. Sadu se jí ale nakonec povedlo dotáhnout do tie-breaku. I v něm hned o začátku ztrácela a nakonec zkrácenou hru prohrála jasně 3:7.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ani ve druhém setu se české jedničce nepovedlo svůj výkon zlepšit. Po brejku se sice dostala do vedení 2:0, do té chvíle však Britka začala hrát téměř bezchybně. Na servisu ztratila už pouze jeden míček a vyhrála šest ze sedmi následujících gamů.

Pro Noskovou se jedná o nejhorší porážku od nevydařeného podniku v Cincinnati. Od té doby prohrávala pouze s hráčkami TOP 20 Jekatěrinou Alexandrovovou, Karolínou Muchovou, Amandou Anisimovovou a Jelenou Rybakinovou. Další zastávkou české jedničky by měla být pětistovka v Tokiu, kde figuruje v silné konkurenci hráček TOP 20.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
tommr
13.10.2025 13:51
Od Lindy to byl dneska žalostnej výkon. Přesto se ale v prvním setu proti průměrně hrající soupeřce dostala k setbolu. Ten ale nevyužila a od té chvíle měl její výkon jasně sestupnou tendenci. Ve druhém setu to dokonce vypadalo že ani nechce vyhrát a závěr zápasu vyloženě odchodila ...
Tomas_Smid_fan
13.10.2025 13:35
A já podle titulku myslel, že to bylo tak 1:6 2:6
Aspoň si dá pauzu, teď toho odehrála dost a skvěle.
tommr
13.10.2025 13:57
Linda jako nasazená dvojka a hráčka top-20 prohrála s 59.hráčkou žebříčku která je úplně z formy a za poslední 4 měsíce vyhrála jen 3 zápasy. To je velký selhání takže titulek článku je plně na místě ...
Tomas_Smid_fan
13.10.2025 14:08
Pro Lindu to sice asi bude nejhorší poážka za celé dlouhé dva měsíce , ale hodnoceno s nadhledem se nic tak hrozného nestalo, navíc No17 x No59 taky žádná ostuda.
Selhání bych neřekl, spíše asi celkově únava z top zápasů a přesunů...
Semi
13.10.2025 13:30
Taky si potřebuje odpočinout, není stroj.
Tomas_Smid_fan
13.10.2025 13:34
PTP
13.10.2025 13:21
Katie se jí asi líbí (jako mně), tak jí nechala vyhrát ...
