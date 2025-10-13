Nosková roli velké favoritky nezvládla. V Ósace utrpěla nejhorší porážku za poslední dva měsíce
Boulterová – Nosková 7:6, 6:3
Nosková v úvodním zápase v Ósace proti Boulterové rozhodně nepředváděla výkon, na který jsme u ní byly zvyklý během tažení z předchozích turnajů v Asii, kdy to dotáhla až do finále tisícovky v Pekingu a ve Wuhanu snadno přehrála bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou.
Hned v úvodní hře ztratila servis, a přestože se dokázala zvednou a dostala se do vedení 4:2, o náskok rychle přišla. Podání ztratila i v jedenácté hře a následně musela na příjmu likvidovat tři setboly v řadě. Sadu se jí ale nakonec povedlo dotáhnout do tie-breaku. I v něm hned o začátku ztrácela a nakonec zkrácenou hru prohrála jasně 3:7.
Ani ve druhém setu se české jedničce nepovedlo svůj výkon zlepšit. Po brejku se sice dostala do vedení 2:0, do té chvíle však Britka začala hrát téměř bezchybně. Na servisu ztratila už pouze jeden míček a vyhrála šest ze sedmi následujících gamů.
Pro Noskovou se jedná o nejhorší porážku od nevydařeného podniku v Cincinnati. Od té doby prohrávala pouze s hráčkami TOP 20 Jekatěrinou Alexandrovovou, Karolínou Muchovou, Amandou Anisimovovou a Jelenou Rybakinovou. Další zastávkou české jedničky by měla být pětistovka v Tokiu, kde figuruje v silné konkurenci hráček TOP 20.
Výsledky turnaje WTA 250 v Ósace
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
