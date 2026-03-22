Nosková ruské parťačce k obhajobě titulu nepomohla, Bouzková s Valentovou v Miami slaví
Nosková/Šnajderová – Dabrowská/Stefaniová 3:6, 1:6
Letošní ročník Miami Open se Noskové vůbec nepovedl a v singlové i deblové soutěži skončila hned po prvním zápase. Pár dní po nezdaru proti Soraně Cirsteaové si nespravila chuť ani ve čtyřhře, v níž spojila síly s loňskou šampionkou Šnajderovou.
Česko-ruská dvojice začala proti nasazeným trojkám výborně a vedla 3:0. Jenže zbytek zápasu se nesl přesně v opačném gardu a Gabriela Dabrowská s Luisou Stefaniovou, které jsou obě v elitní desítce deblového žebříčku, naprosto dominovaly.
Nosková se Šnajderovou se zmohly už jen na jeden game a po 63 minutách pro obě turnaj definitivně skončil. Šnajderová navíc přijde o 990 bodů za neúspěšnou obhajobu a propadne se v pořadí minimálně o pět míst na 22 pozici.
Bouzková/Valentová – L. Kičenoková/Krawczyková 5:7, 7:6, 10:5
Vstup do deblového turnaje naopak zvládly Bouzková s Valentovou a ještě si pobyt v Miami protáhly. České duo po více než dvouhodinové bitvě udolalo specialistky na čtyřhru a bývalé členky TOP 10 deblového hodnocení Ljudmylu Kičenokovou a Desirae Krawczykovou.
Bouzková s Valentovou zlikvidovaly šest setbolů, ale i tak úvodní dějství ztratily. Pak v tom následujícím prohrávaly 2:4 a vzápětí měly také potíže s proměňováním setbolů. Set nakonec urvaly ve zkrácené hře (7:2) a poté dohnaly manko 0:3 v super tie-breaku, v němž kralovaly 10:5.
V dalším kole se česká dvojice střetne s čínským tandemem Xinyu Jiang, Yi-Fan Xu. V neděli nastoupí také Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, které útočí na Sunshine Double a absolvují už osmifinále. V případě vítězství mohou narazit ve čtvrtfinále právě na Bouzkovou a Valentovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
