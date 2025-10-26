Nosková si po finále v Tokiu polepšila na 13. příčku. Na TOP 10 bude útočit už v Austrálii

Linda Nosková (20) v posledních týdnech rapidně stoupá žebříčkem. Díky skvělým výsledkům na asijských turnajích si finalistka podniků v Pekingu a v Tokiu vylepšila své kariérní maximum a nově je 13. hráčkou světa. Je tak velmi blízkou průniku do elitní desítky, od které ji dělí už jen necelých 750 bodů. Velkou šanci bude mít už Austrálii, kde ji nečekají téměř žádné obhajoby.
Linda Nosková se blíží k elitní desítce (@ YUTAKA / AFLO / Profimedia)

Nosková si po tisícovce v Pekingu, kde odehrála největší finále kariéry, zajistila debut v TOP 20, netrvalo však dlouho a díky skvělému asijskému turné si polepšila ještě podstatně více a je blízko průniku do elitní desítky. Po prohraném boji o titul na pětistovce v Tokiu poskočila o čtyři místa a je světovou třináctkou.

Mezi Češkou a desátou Jekatěrinou Alexandrovovou, na kterou ztrácí pouhých 734 bodů, jsou už jen Clara Tausonová a její poslední přemožitelka Belinda Bencicová, která se na konci loňského roku vracela po mateřské pauze a sezonu začínala na 421. pozici. Švýcarka tak za rok poskočila o neuvěřitelných 410 míst.

Posun do TOP 10

Navíc má česká jednička velkou šanci zabojovat o posun do TOP 10 už v úvodu následující sezony. Letos se jí totiž v Austrálii moc nedařilo, v Brisbane vypadla v osmifinále a v Adelaide i na Australian Open skončila hned na úvod. Nečekají ji tak téměř žádné obhajoby. Právě na prvním grandslamu sezony by příští rok mohla velkou porci bodů přidat. Loni při jejím debutu v hlavní soutěži došla až mezi osmičku nejlepších a překvapila především skalpem Igy Šwiatekové.

První větší porci bodů bude obhajovat až v únoru, kdy se jí dařilo na turnajích na Blízkém východě.Na pětistovce v Abú Zabí skončila až v semifinále, na tisícovce v Dauhá v osmifinále a na stejně prestižním podniku v Dubaji ve čtvrtfinále.

Poté ale přišlo další nevydařené období na amerických turnajích WTA 1000 V Indian Wells a Miami, kde si nepřipsala ani jednu výhru a výrazné zlepšení nepřišlo ani během antukové sezony. Pokud by se tedy do elitní desítky nedostala do konce ledna, bude mít další šanci i v této části roku.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
