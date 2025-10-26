Nosková si po finále v Tokiu polepšila na 13. příčku. Na TOP 10 bude útočit už v Austrálii
Nosková si po tisícovce v Pekingu, kde odehrála největší finále kariéry, zajistila debut v TOP 20, netrvalo však dlouho a díky skvělému asijskému turné si polepšila ještě podstatně více a je blízko průniku do elitní desítky. Po prohraném boji o titul na pětistovce v Tokiu poskočila o čtyři místa a je světovou třináctkou.
Mezi Češkou a desátou Jekatěrinou Alexandrovovou, na kterou ztrácí pouhých 734 bodů, jsou už jen Clara Tausonová a její poslední přemožitelka Belinda Bencicová, která se na konci loňského roku vracela po mateřské pauze a sezonu začínala na 421. pozici. Švýcarka tak za rok poskočila o neuvěřitelných 410 míst.
Posun do TOP 10
Navíc má česká jednička velkou šanci zabojovat o posun do TOP 10 už v úvodu následující sezony. Letos se jí totiž v Austrálii moc nedařilo, v Brisbane vypadla v osmifinále a v Adelaide i na Australian Open skončila hned na úvod. Nečekají ji tak téměř žádné obhajoby. Právě na prvním grandslamu sezony by příští rok mohla velkou porci bodů přidat. Loni při jejím debutu v hlavní soutěži došla až mezi osmičku nejlepších a překvapila především skalpem Igy Šwiatekové.
První větší porci bodů bude obhajovat až v únoru, kdy se jí dařilo na turnajích na Blízkém východě.Na pětistovce v Abú Zabí skončila až v semifinále, na tisícovce v Dauhá v osmifinále a na stejně prestižním podniku v Dubaji ve čtvrtfinále.
Poté ale přišlo další nevydařené období na amerických turnajích WTA 1000 V Indian Wells a Miami, kde si nepřipsala ani jednu výhru a výrazné zlepšení nepřišlo ani během antukové sezony. Pokud by se tedy do elitní desítky nedostala do konce ledna, bude mít další šanci i v této části roku.
