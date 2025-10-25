Nosková si v Tokiu zahraje o titul! Do šestého kariérního finále postoupila bez boje

DNES, 07:01
WTA TOKIO - Linda Nosková (20) bude na pětistovce v Tokiu útočit na svůj druhý titul. Do šestého kariérního a třetího letošního finále prošla po odstoupení favorizované Jeleny Rybakinové (26), která se omluvila kvůli zranění a zřejmě chce šetřit síly na blížící se Turnaj mistryň. Česká žebříčková jednička se v neděli utká s Belindou Bencicovou, nebo Sofií Keninovou.
Nosková Linda
Rybakina Elena
Linda Nosková prošla do finále v Tokiu bez boje (© FRED LEE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Nosková – Rybakinová / bez boje

Dá se říct, že cesta Noskové do finále byla velmi pohodová. Po volném losu v prvním kole otočila souboj s McCartney Kesslerovou, ve čtvrtfinále jí po pouhých sedmi gamech vzdala Anna Kalinská a semifinále s Rybakinovou, s níž jasně prohrála všechny tři předchozí souboje, nakonec absolvovat vůbec nemusela.

Rybakinová, jež před týdnem kralovala na akci stejné kategorie v čínském Ningbu, si postupem do semifinále v japonské metropoli zajistila poslední místo na blížícím se Turnaji mistryň.

"Je mi velmi líto, že dnes nemůžu hrát. Měla jsem v tomto týdnu problémy se zády a nejsem schopná předvést stoprocentní výkon. Jsem zklamaná, že mě dnes moji fanoušci neuvidí na kurtu, ale doufám, že se uvidíme v příštím roce," uvedla Rybakinová k odstoupení z turnaje.

Nosková tak v neděli absolvuje své třetí letošní a celkově šesté finále. V aktuální sezoně bojovala neúspěšně o titul na Livesport Prague Open (Marie Bouzková) i před pár týdny v životním finále na tisícovce v Pekingu (Amanda Anisimovová).

Ve finálových duelech na nejvyšším okruhu se aktuální české žebříčkové jedničce vůbec nedaří. Z triumfu se radovala pouze loni krátce před US Open na pětistovce v mexickém Monterrey.

V live žebříčku se Nosková, která po zmíněné finálové účasti v Pekingu debutovala v TOP 20 pořadí, posunula na 16. místo. Její soupeřkou v nedělním finále bude Bencicová, nebo Keninová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
subaru
25.10.2025 07:22
V live ratingu má Linda, že prohrála.
Reagovat
Sinuhet1
25.10.2025 07:26
no maj to blbe, oni to opravej
Reagovat
Liverpool22
25.10.2025 07:18
Naštěstí jsem nevstával a udělal jsem dobře. Rybka velké mínus že se na to vyprdla - bolavá zádíčka jí nikdo nevěří. smile Pro Lindu je super, že je ve finále i když se tam dostala prakticky zdarma - nejdřív skreč Aničky a teď Rybky.
Reagovat
com
25.10.2025 07:22
smilesmilesmile
smile smile
smilesmilesmile
Reagovat
com
25.10.2025 07:23
Znovu a lépe

smilesmilesmile
smilesmile
smilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
25.10.2025 07:25
smile
Reagovat
com
25.10.2025 07:13
sem to rikal, ze bude Sberacka odpocivat, kdyz uz ma TM jistej smile Sem proste dobrej, ja vim
Reagovat
frenkie57
25.10.2025 07:16
Nebyls jedinej, prorokovalo to tady vícero lidí, tak se zas tolik nekasej, sebechvála zapáchá.
Každopádně je to od to od bramborlady milej dáreček.
Reagovat
com
25.10.2025 07:19
tak dobra, nebyl sem jedinej, ale patrim mezi tu lepsi elitu no, kompromis smile
Reagovat
frenkie57
25.10.2025 07:20
Lepšočlověk com, to mně pokakej.
Reagovat
com
25.10.2025 07:22
takovej smajlik tu jeste neni, ale bojuju za nej ted te muzu leda zeblít
Reagovat
frenkie57
25.10.2025 07:23
Díky, nechci.
Reagovat
com
25.10.2025 07:28
tak ja si to schovam na finale proti matce BeBe Radsi bych tam videl Sofijku, u ni by mi to nevadilo, kdyby vyhrala
Reagovat
Sinuhet1
25.10.2025 07:07
tomu rikam pohodovej turnaj pro Lindu
Reagovat
frenkie57
25.10.2025 07:18
Ano, ano, volno, vítězství, skreč, skreč a je ve finále.
Reagovat

