Nosková si v Tokiu zahraje o titul! Do šestého kariérního finále postoupila bez boje

Dá se říct, že cesta Noskové do finále byla velmi pohodová. Po volném losu v prvním kole otočila souboj s McCartney Kesslerovou, ve čtvrtfinále jí po pouhých sedmi gamech vzdala Anna Kalinská a semifinále s Rybakinovou, s níž jasně prohrála všechny tři předchozí souboje, nakonec absolvovat vůbec nemusela.
Rybakinová, jež před týdnem kralovala na akci stejné kategorie v čínském Ningbu, si postupem do semifinále v japonské metropoli zajistila poslední místo na blížícím se Turnaji mistryň.
"Je mi velmi líto, že dnes nemůžu hrát. Měla jsem v tomto týdnu problémy se zády a nejsem schopná předvést stoprocentní výkon. Jsem zklamaná, že mě dnes moji fanoušci neuvidí na kurtu, ale doufám, že se uvidíme v příštím roce," uvedla Rybakinová k odstoupení z turnaje.
Nosková tak v neděli absolvuje své třetí letošní a celkově šesté finále. V aktuální sezoně bojovala neúspěšně o titul na Livesport Prague Open (Marie Bouzková) i před pár týdny v životním finále na tisícovce v Pekingu (Amanda Anisimovová).
Ve finálových duelech na nejvyšším okruhu se aktuální české žebříčkové jedničce vůbec nedaří. Z triumfu se radovala pouze loni krátce před US Open na pětistovce v mexickém Monterrey.
V live žebříčku se Nosková, která po zmíněné finálové účasti v Pekingu debutovala v TOP 20 pořadí, posunula na 16. místo. Její soupeřkou v nedělním finále bude Bencicová, nebo Keninová.
