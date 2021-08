Nosková v Přerově vyhrála turnaj ITF W60 a slaví další úspěch

Linda Nosková v 16 letech prožívá parádní sezonu. V březnu ovládla dva halové turnaje ITF W15 v Bratislavě, v červnu triumfovala na Roland Garros juniorek a tento měsíc dobyla tři domácí akce: prestižní Pardubickou juniorku, MČR v Ostravě a minulý týden v Přerově si došla pro nejcennější trofej mezi ženami, když vyhrála turnaj ITF s dotací 60.000 dolarů.



Tenistka domácího klubu TK Precheza Přerov startovala díky divoké kartě a v konkurenci více než desítky hráček třetí světové stovky nenašla přemožitelku. V nedělním finále ji nezastavila ani šestá nasazená Alexandra Ignatiková, za svobodna Cadantuová.



Nosková si s bývalou 59. hráčkou světa poradila po 2 hodinách a 43 minutách boje 6-7 6-4 6-3. V prvním i druhém setu česká tenistka dvakrát přišla o náskok brejku, ale zatímco úvodní sadu ztratila v tie-breaku, druhé dějství nakonec dotáhla k vyrovnání. Ve třetím setu už česká naděje soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol a dokonala obrat.



"Fyzicky to byl hodně vyčerpávající zápas. Ona je hodně zarputilá, takže jsem očekávala dlouhé výměny. Věděla jsem, že hlavně musím hrát svou hru. Na konci už mě bolely nohy, ale nezabránilo mi to pokračovat ve své hře," řekla Nosková pro Tenisový svět.



Ve světovém žebříčku Nosková vyletí z 516 místa až do poloviny čtvrté světové stovky. Ještě mladší hráčkou před ní bude už jen krajanka Linda Fruhvirtová.

• ITF W60 PŘEROV •

Česko, antuka, 60.000 dolarů

nedělní výsledky (29. 08. 2021) • Dvouhra - finále • Nosková (ČR) - Ignatiková (6-Rum.) 6-7(2) 6-4 6-3