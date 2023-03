Nosková vyhrála premiéru na turnaji WTA 1000, Fruhvirtová se v Indian Wells oklepala z kanára

Linda Nosková si už připsala dva starty na grandslamech, na loňském Roland Garros a US Open ale na zdárně absolvovanou tříkolovou kvalifikaci nenavázala. Na turnaji WTA 1000 se poprvé představila až dnes v Indian Wells a premiéru si osladila vítězstvím.



18letá Češka si v Kalifornii poradila s žebříčkově lépe postavenou Rumunkou Irinou Beguovoou. Na ztrátu podání ze třetího gamu zareagovala okamžitým rebrejkem a další brejkbol už o 14 let starší soupeřce nenabídla. V tie-breaku první sady odvrátila setbol a ujala se vedení.



V druhém setu už dominovala. V prvních pěti gamech ztratila jen šest fiftýnů a za stavu 5-0 měla při podání soupeřky tři mečboly. Kanárem Beguovou dorazit nedokázala, ovšem v následném gamu při vlastním servisu duel ukončila čistou hrou a po hodině a půl zvítězila 7-6 6-1.



54. hráčka světa Nosková, jež si na začátku sezony v australském Adelaide zahrála své první finále na okruhu WTA, vylepšila svou letošní bilanci na 11-4. Ve druhém kole se utká s domácí nasazenou jednatřicítkou Amandou Anisimovovou (h2h 0-0).

A win on her Indian Wells debut



18-year-old Linda Noskova defeats Begu 7-6(7), 6-1 to advance to Round 2 in #TennisParadise!



Face No.31 seed Anisimova next ➡️ pic.twitter.com/w2DrNbWZmP