Nosková vykročila za obhajobou. V Mexiku urvala reprízu finále a ukončila černou sérii
Nosková – Sunová 7:6, 7:6
V Monterrey obhajuje Nosková svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu a v letošním ročníku rovnou začala reprízou loňského finále se Sunovou. Přestože je Češka mnohem kvalitnější a úspěšnější hráčkou, měla s Novozélanďankou i ve čtvrtém souboji potíže. Letošní porážku z Indian Wells však nakonec neoblíbené soupeřce oplatila a vzájemnou bilanci srovnala na 2:2.
Úvodní dějství nabídlo kvalitní podívanou. Obě aktérky měly pozitivní poměr vítězných úderů i nevynucených chyb. Nosková trefila 16 winnerů a spáchala jen sedm minel, nicméně i tak musel rozhodnout tie-break a hrálo se bez brejku. Česká favoritka zvládla zkrácenou hru výborně a vyhrála ji hladce 7:2.
Zatímco v prvním setu musela Nosková likvidovat dvě brejkbolové hrozby, v dalším dějství žádnou šanci Sunové nenabídla. Česká tenistka si vypracovala svůj druhý a třetí brejkbol v zápase, ale ani tyto příležitosti nevyužila a na řadu přišel další tie-break. Ten už byl mnohem těsnější než ten předchozí a Nosková ho urvala poměrem 9:7 po využití druhého mečbolu a odvrácení setbolu.
"Každý rok je jiný, každý zápas je jiný, ale samozřejmě jsem si na některé věci z loňského finále vzpomněla. Když jsem ale vstoupila na kurt, věděla jsem, že to bude úplně nový duel," řekla Nosková v rozhovoru na kurtu.
Nosková krátce před jednou hodinou ranní tamního času ukončila sérii tří porážek. Ta začala ve finále domácího Livesport Prague Open a vsetínskou rodačku evidentně tento nezdar hodně rozhodil, protože v Montrealu (Jaqueline Cristianová) i Cincinnati (Iva Jovicová) jasně prohrála hned úvodní zápas.
Debut na pětistovce v Monterrey si Nosková odbyla v loňském roce a všech pět duelů vyhrála ve dvou setech, přestože narazila mimo jiné i na Elinu Svitolinovou a Emmu Navarrovou. V tomto dějišti je tak stále neporažena a pořád neztratila set.
V rámci středečního programu bude Nosková usilovat o své šesté letošní čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude zkušená německá veteránka Mariaová, s níž se utká poprvé. O místo mezi nejlepší osmičkou bude bojovat i Marie Bouzková proti nasazené čtyřce Beatriz Haddadové Maiaové.
