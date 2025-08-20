Nosková vykročila za obhajobou. V Mexiku urvala reprízu finále a ukončila černou sérii

WTA MONTERREY - Linda Nosková (20) odstartovala obhajobu svého jediného titulu reprízou loňského finále. V mexickém Monterrey zdolala v úvodním kole bez ztráty servisu a ve dvou tie-breacích svou neoblíbenou soupeřku Lulu Sunovou (24) a dál živí šanci na zopakování rok starého triumfu. O místo ve čtvrtfinálové fázi bude usilovat proti veteránce Tatjaně Mariaové.
Linda Nosková urvala výhru v repríze loňského finále (© HECTOR VIVAS / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Nosková – Sunová 7:6, 7:6

V Monterrey obhajuje Nosková svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu a v letošním ročníku rovnou začala reprízou loňského finále se Sunovou. Přestože je Češka mnohem kvalitnější a úspěšnější hráčkou, měla s Novozélanďankou i ve čtvrtém souboji potíže. Letošní porážku z Indian Wells však nakonec neoblíbené soupeřce oplatila a vzájemnou bilanci srovnala na 2:2.

Úvodní dějství nabídlo kvalitní podívanou. Obě aktérky měly pozitivní poměr vítězných úderů i nevynucených chyb. Nosková trefila 16 winnerů a spáchala jen sedm minel, nicméně i tak musel rozhodnout tie-break a hrálo se bez brejku. Česká favoritka zvládla zkrácenou hru výborně a vyhrála ji hladce 7:2.

Zatímco v prvním setu musela Nosková likvidovat dvě brejkbolové hrozby, v dalším dějství žádnou šanci Sunové nenabídla. Česká tenistka si vypracovala svůj druhý a třetí brejkbol v zápase, ale ani tyto příležitosti nevyužila a na řadu přišel další tie-break. Ten už byl mnohem těsnější než ten předchozí a Nosková ho urvala poměrem 9:7 po využití druhého mečbolu a odvrácení setbolu.

"Každý rok je jiný, každý zápas je jiný, ale samozřejmě jsem si na některé věci z loňského finále vzpomněla. Když jsem ale vstoupila na kurt, věděla jsem, že to bude úplně nový duel," řekla Nosková v rozhovoru na kurtu.

Nosková krátce před jednou hodinou ranní tamního času ukončila sérii tří porážek. Ta začala ve finále domácího Livesport Prague Open a vsetínskou rodačku evidentně tento nezdar hodně rozhodil, protože v Montrealu (Jaqueline Cristianová) i Cincinnati (Iva Jovicová) jasně prohrála hned úvodní zápas.

Debut na pětistovce v Monterrey si Nosková odbyla v loňském roce a všech pět duelů vyhrála ve dvou setech, přestože narazila mimo jiné i na Elinu Svitolinovou a Emmu Navarrovou. V tomto dějišti je tak stále neporažena a pořád neztratila set.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V rámci středečního programu bude Nosková usilovat o své šesté letošní čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude zkušená německá veteránka Mariaová, s níž se utká poprvé. O místo mezi nejlepší osmičkou bude bojovat i Marie Bouzková proti nasazené čtyřce Beatriz Haddadové Maiaové.

zfloyd
20.08.2025 09:37
třeba se pomalu začíná probírat ze své krize , uvidíme příští zápas
bardunek666
20.08.2025 09:20
Měl jsem strach, že Linda vyhoří, ale zvládla to velmi dobře.
V dalším kole úplně něco jiného a bude muset udržet nervy a být trpělivá.
PTP
20.08.2025 09:20
Se slajzbábou Táňou to bude prubířský kámen.
honza.khp
20.08.2025 09:11
docela dobrá ranařina, Lulu to teda mlátila k podivení, těžko urvat brejkbol když tam vždycky práskne eso ... důležitej výsledek po půlnoci v čase duchů
Mantra
20.08.2025 09:03
Prima výsledek. Ale trápení.
HAJ
20.08.2025 09:23
Jen víc takových "utrápených" vítězství.
