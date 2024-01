Nosková zvládla v Brisbane další třísetovou bitvu a je ve čtvrtfinále, Plíšková do něj neprošla

Linda Nosková neměla moc povedený závěr loňského roku, nicméně i tak mohla s přehledem poslední sezonu hodnotit jako zatím tu nejlepší. V Adelaide a na Livesport Prague Open si totiž zahrála svá první finále na nejvyšším okruhu a debutovala v TOP 40 žebříčku, kterou momentálně uzavírá.

Na své první letošní akci v Brisbane obhajuje body za senzační loňský postup z kvalifikace až do finále v Adelaide. V australské metropoli zatím parádně využívá příznivého losu a postupně přidává další body, ačkoli musela ve všech třech zápasech do tří setů a pokaždé se na kurtu zdržela alespoň dvě hodiny.

Stejně jako loni vstoupila do nové sezony odvráceným mečbolem, tentokrát proti 192. hráčce světa a kvalifikantce Tímee Babosové. V rozhodující sadě udolala také nasazenou desítku Soranu Cirsteaovou a další kvalifikantku figurující ve druhé stovce pořadí Julii Rieraovou, která útočila na své druhé čtvrtfinále na turnajích WTA a v hlavní soutěži vyřadila Jekatěrinu Alexandrovovou.

Česká favoritka vstoupila do utkání suverénně, úvodní dějství získala za pouhých 25 minut a Argentince v něm povolila jediný game. Ve druhé sadě si vypracovala náskok 3:0, jenže pak si začala postup do dalšího kola komplikovat.

Následovala série čtyř prohraných gamů. Noskové se sice povedl rebrejk na 4:4, nicméně set ztratila poměrem 4:7 v tie-breaku. Také v rozhodující sadě se dostala do vedení 3:0 a tentokrát už náskok nepustila. Zápas ukončila na returnu po využití pátého mečbolu.

Nosková je ve čtvrtfinále poprvé od srpnového Livesport Prague Open, kde ve finále s lucky loserem Nao Hibinovou promarnila jedinečnou šanci na první triumf na nejvyšší tour. O celkově čtvrtou semifinálovou účast na této úrovni bude bojovat s 16letou Mirrou Andrejevovou.

Kometa loňské sezony deklasovala v australské metropoli po krajankách Dianě Šnajderové a Ljudmile Samsonovové i překvapivou domácí osmifinalistku Arinu Rodionovovou a po vítězství 6:1, 6:1 se poprvé dostala do čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Karolína Plíšková loni prožila jednu ze svých nejhorších sezon v kariéře a dlouhou krizi, která v podstatě trvá už od opožděného vstupu do roku 2022 vinou zranění, nezlomí ani v oblíbeném dějišti. Na Brisbane International je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou a vyhrála tři z posledních čtyř ročníků. Trofej si odvezla v letech 2017 a 2019-20 a před startem letošního ročníku v australské metropoli zvládla 17 z 19 duelů.

Do nové sezony vstoupila parádní bitvou bývalých světových jedniček s vracející se maminkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou. Na svou první vítěznou sérii a první čtvrtfinále od dubnového vystoupení ve Stuttgartu však nedosáhla. Navíc stále čeká na svou první semifinálovou účast od srpna 2022. Nyní ji čeká přesun do Melbourne, kde bude obhajovat čtvrtfinále Australian Open.

Dvojnásobná grandslamová finalistka, která loňskou sezonu uzavřela už v září kvůli zranění levého zápěstí, musela už potřetí v řadě pogratulovat Jeleně Ostapenkové. Vzájemnou bilanci s bývalou vítězkou French Open si zhoršila na 5:6, nestačila na ni také loni v australském Adelaide ani v Cincinnati. Stejně jako v posledním souboji ve Spojených státech padla ve třech setech.

O postup se bojovalo bezmála dvě a půl hodiny a Plíšková podobně jako ve středečním duelu s Ósakaovou vůbec nezachytila vstup do utkání. Druhou sadu však odstartovala brejkem, a přestože náskok ztratila, povedlo se jí znovu soupeřce sebrat servis a stav srovnat. V závěrečném dějství však nevyužila ani jednu ze šesti brejkbolových příležitostí a rozhodlo její zaváhání na servisu v šestém gamu.

Penko powers



No. 3 seed Jelena Ostapenko outlasts Karolina Pliskova to advance to the quarterfinals, 6-2 4-6 6-3 #BrisbaneTennis pic.twitter.com/GBZyIEFs8K