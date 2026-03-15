Noskovou chválí i světová jednička: Bude skvělou hráčkou, vidím obrovské zlepšení

DNES, 09:00
Rozhovory
Linda Nosková odehrála v Indian Wells svůj zatím jednoznačně nejlepší turnaj v letošní sezoně a po nepovedeném vstupu do nového tenisového roku ožila výkonnostně i výsledkově. Mladá česká naděje si dokonce vysloužila pochvalu od své přemožitelky a aktuální světové jedničky Aryny Sabalenkové.
Aryna Sabalenková a Linda Nosková po semifinálovém zápase (© ČTK / AP / Charles Baus)

Nosková si v Indian Wells prožila malé znovuzrození. Vsetínská rodačka měla vynikající závěr loňské sezony, ale v úvodu letošního roku se jí vůbec nedařilo a na prvních čtyřech turnajích zapsala dohromady jen pět výher.

V kalifornské poušti se však zvedla, perfektně využila příznivý los a i díky zvládnuté parádní bitvě s rozjetou Soranou Cirsteaovou se prodrala až do semifinále. V něm ji čekala nejtěžší možná výzva v podobě světové jedničky Sabalenkové.

A Nosková rozhodně proti válící Bělorusce ostudu neudělala. Spolu s Jaqueline Cristianovou jí jako jediná na turnaji sebrala servis a obrovské favoritce vzdorovala hodinu a půl. Nakonec padla po výsledku 3:6, 4:6 a zápas klidně mohl být ještě těsnější.

Nosková, která se vrátí na post české žebříčkové jedničky, si v průběhu turnaje i po semifinále vyslechla pozitivní reakce nejen od fanoušků. Chválila ji totiž dokonce i sama Sabalenková.

"Hrála neuvěřitelný tenis. Je strašně agresivní. Vidím obrovské zlepšení od doby, kdy jsme spolu naposledy hrály. Myslím, že to bylo asi před třemi nebo čtyřmi lety," vzpomínala Sabalenková na finálový souboj v Adelaide 2023, který vyhrála 6:3, 7:6.

"Chci Lindě pogratulovat ke skvělému úspěchu tady v Indian Wells a jsem si dost jistá tím, že je na správné cestě a bude v budoucnu skvělou hráčkou," uvedla světová jednička na adresu mladé české naděje.

Zatímco Nosková už se zřejmě vydala na další turnaj prestižního Sunshine Swingu v Miami, Sabalenkovou čeká v neděli třetí finále v Indian Wells a útok na první triumf v kalifornské poušti. Její soupeřkou v boji o titul bude rivalka Jelena Rybakinová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
milik254
15.03.2026 09:29
Není možné, Češi tady psali, že je marná a obézní.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

