Skvělá jízda Noskové končí v semifinále. V Indian Wells padla s famózní Sabalenkovou
Nosková – Sabalenková 3:6, 4:6
Noskové se vstup do boje o finále rozhodně nevydařil podle jejích představ. Úvodní game na servisu si sice i díky vítěznému bekhendu po lajně udržela, ale následující dvě podání v řadě ztratila. Ve čtvrté hře neudržela vedení 30:0. Sabalenková srovnala po vítězném returnu a skvělé reakci na zkrácení hry. O chvíli později využila třetí brejkbol a šla do vedení o brejk. Náskok skvěle hrající Běloruska ještě navýšila a Češka rychle prohrávala 1:5.
Rodačka z Přerova do té doby nedostala na příjmu vůbec žádnou šanci a přestože se snažila hrát variabilně, Sabalenková měla odpověď úplně na všechno. Přesto Nosková stále bojovala. V sedmém gamu se konečně prosadila na returnu, využila slabší chvilky soupeřky a i díky odvrácenému setbolu za stavu 2:5 se jí podařilo snížit. Další zaváhání už ale světová jednička nepřipustila a při druhém setbolu ukončila sadu esem.
První výměna druhé sady ukázala, jak vysokou úroveň obě dvě předváděly. V dosud nejdelší výměně zápasu se Češka rozhodla změnit rytmus a zkrátit hru. Běloruska však míček doběhla a zahrála prohoz po čáře. Čtrnáctá nasazená potřetí v zápase ztratila servis a hned od začátku druhého dějství musela dotahovat.
Sabalenková dál předváděla svůj agresivní tenis, Češku dostávala pod tlak už od prvního míče a střílela jeden vítězný úder za druhým. Ve třetím gamu Nosková odvrátila brejkbol a snížila na 1:2. O dva gamy později musela znovu likvidovat dvě šance soupeřky a dlouhý game po skvělém bekhendovém prohozu vybojovala.
Na příjmu se dočkala šance až v osmé hře a měla brejkbol na 4:4. Ten však nevyužila a Sabalenková se ocitla game od vítězství. Nosková ještě snížila, ale Běloruska už následně zápas dopodávala. Na první mečbol ještě Češka vytáhla vítězný return. Ten třetí už světová jednička proměnila a po dalším dělovém forhendu slavila postup do svého třetího finále v Kalifornii.
Skvělá jízda Noskové tak skončila na nejtěžší možné soupeřce. Sabalenkové podlehla i podruhé, když na ni nestačila ani před třemi lety ve finále v Adelaide. Přesto se však pro českou hráčku jedná o velmi povedený turnaj. Prolomila prokletí a hned několikrát vylepšila zdejší maximum, které bylo do letoška třetí kolo. Navíc zapsala nejlepší letošní výsledek a vrátí se na pozici české jedničky.
Běloruska v boji o svůj premiérový titul z Indian Wells vyzve Rybakinovou, která v druhém semifinále porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou. S aktuální světovou trojkou zde prohrála finále v roce 2023 a nestačila na ni ani letos ve finále Australian Open. Ve vzájemné bilanci vede Sabalenková těsně 8:7.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
