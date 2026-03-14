Skvělá jízda Noskové končí v semifinále. V Indian Wells padla s famózní Sabalenkovou

DNES, 06:45
INDIAN WELLS - Linda Nosková (20) zakončila své skvělé tažení na podniku WTA 1000 v Indian Wells v semifinále a o senzaci se nepostarala. Nad její síly byla světová jednička Aryna Sabalenková (27), která zvítězila za hodinu a půl hry 6:3, 6:4 a postoupila do finále. Běloruska, která se v Kalifornii pokusí na třetí pokus získat premiérový titul, vyzve Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Linda Nosková v Indian Wells nestačila na světovou jedničku (@ ČTK / AP / Mark J. Terrill)

Nosková – Sabalenková 3:6, 4:6

Noskové se vstup do boje o finále rozhodně nevydařil podle jejích představ. Úvodní game na servisu si sice i díky vítěznému bekhendu po lajně udržela, ale následující dvě podání v řadě ztratila. Ve čtvrté hře neudržela vedení 30:0. Sabalenková srovnala po vítězném returnu a skvělé reakci na zkrácení hry. O chvíli později využila třetí brejkbol a šla do vedení o brejk. Náskok skvěle hrající Běloruska ještě navýšila a Češka rychle prohrávala 1:5.

Rodačka z Přerova do té doby nedostala na příjmu vůbec žádnou šanci a přestože se snažila hrát variabilně, Sabalenková měla odpověď úplně na všechno. Přesto Nosková stále bojovala. V sedmém gamu se konečně prosadila na returnu, využila slabší chvilky soupeřky a i díky odvrácenému setbolu za stavu 2:5 se jí podařilo snížit. Další zaváhání už ale světová jednička nepřipustila a při druhém setbolu ukončila sadu esem.

První výměna druhé sady ukázala, jak vysokou úroveň obě dvě předváděly. V dosud nejdelší výměně zápasu se Češka rozhodla změnit rytmus a zkrátit hru. Běloruska však míček doběhla a zahrála prohoz po čáře. Čtrnáctá nasazená potřetí v zápase ztratila servis a hned od začátku druhého dějství musela dotahovat.

Sabalenková dál předváděla svůj agresivní tenis, Češku dostávala pod tlak už od prvního míče a střílela jeden vítězný úder za druhým. Ve třetím gamu Nosková odvrátila brejkbol a snížila na 1:2. O dva gamy později musela znovu likvidovat dvě šance soupeřky a dlouhý game po skvělém bekhendovém prohozu vybojovala.

Na příjmu se dočkala šance až v osmé hře a měla brejkbol na 4:4. Ten však nevyužila a Sabalenková se ocitla game od vítězství. Nosková ještě snížila, ale Běloruska už následně zápas dopodávala. Na první mečbol ještě Češka vytáhla vítězný return. Ten třetí už světová jednička proměnila a po dalším dělovém forhendu slavila postup do svého třetího finále v Kalifornii.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Skvělá jízda Noskové tak skončila na nejtěžší možné soupeřce. Sabalenkové podlehla i podruhé, když na ni nestačila ani před třemi lety ve finále v Adelaide. Přesto se však pro českou hráčku jedná o velmi povedený turnaj. Prolomila prokletí a hned několikrát vylepšila zdejší maximum, které bylo do letoška třetí kolo. Navíc zapsala nejlepší letošní výsledek a vrátí se na pozici české jedničky.

Běloruska v boji o svůj premiérový titul z Indian Wells vyzve Rybakinovou, která v druhém semifinále porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou. S aktuální světovou trojkou zde prohrála finále v roce 2023 a nestačila na ni ani letos ve finále Australian Open. Ve vzájemné bilanci vede Sabalenková těsně 8:7.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Serpens
14.03.2026 08:34
Zápas se nezapíše mezi tenisové svátky, Linda toho bohužel nic moc nepředvedla. Rychlá ztráta podání na začátku každého setu z ní vysála sebedůvěru a pak koukat na ten propastný rozdíl v returnech, to opravdu netěšilo.
com
14.03.2026 08:35
pantera1
14.03.2026 07:45
I tak Nosík došla až do SF, hrála parádně a padla až s Cirkulí . Já ju chválím, však ona brzy velký turnaj vyhraje .
The_Punisher
14.03.2026 08:20
Přesně! Za mě také pochvala
Kapitan_Teplak
14.03.2026 07:36
Dejme tomu solidní výkon, ve druhém setu uhrála jen o pět míčů méně, to jde.
MikesVienna
14.03.2026 07:13
njn ... babochlap s kachnim pyskem vyhral ...
com
14.03.2026 07:15
Lukašenka
com
14.03.2026 06:52


sem první
frenkie57
14.03.2026 07:06
Ty žaludeční šťavy strašně smrdej kyselotinou. Až se mi navaluje, takhle hned po ránu. Běž s tím blítím někam.
com
14.03.2026 07:15
no jestli Kačenka dneska vyhraje, tak se budem radovat smile
miss_tenis
14.03.2026 08:21
Podle doktora Chocholouska, v tomhle pripade bude infantilni puberta trvat asi cely zivot... Skoda pro uroven TP, urcite to odrazuje dost lidi.
pantera1
14.03.2026 08:23
pan Jurášek by měl vymazat blicího smajlíka a Coma z toho klepne a bude pokoj .
com
14.03.2026 08:26
já bych spíš smajlíky navýšil.. Aby šlo vyjádřit víc emocí smile
miss_tenis
14.03.2026 08:56
to me taky napadlo, doufejme ze Mr. Jirasek bude reaktivni.. Pak mu tam muze prihodit par inteligentnejsich smajlu, aby se v Bohnicich uplne nerozlozil.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

