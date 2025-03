Nové maximum Sabalenkové v Miami, čínská hvězda hořela na servisu

WTA MIAMI - Na Floridě došla Aryna Sabalenková (26) nejdále do čtvrtfinále. Alespoň tak to platilo před jejím duelem s olympijskou šampionkou z Paříže Qinwen Zheng (22), kterou světová jednička vyprovodila z kurtu 6:2, 7:5 a postoupila mezi nejlepší čtyři. V boji o finále si běloruská hvězda zahraje s Italkou Jasmine Paoliniovou (29).

Sabalenková – Zheng 6:2, 7:5

Pošesté se ve vzájemných zápasech utkaly Aryna Sabalenková a Qinwen Zheng. Pošesté se z vítězství radovala úřadující tenisová královna, přičemž ve všech zápasech přišla dohromady o jedinou sadu.

Nic na tom nezměnil ani čtvrtfinálový duel v Miami. Světová devítka držela v prvním setu s favoritkou krok jen do stavu 2:2, poté už Sabalenková nepovolila své soupeřce ani hru a za 35 minut šla do vedení 1:0.

Podstatně vyrovnanější duel se hrál ve druhém setu. Obě hráčky se v něm trápily na podání. Od stavu 1:0 pro Zheng následovala série šesti gamů, kdy si ani jedna z tenistek nebyla schopná podržet servis. Klíčový moment přišel za stavu 5:5, kdy trojnásobná grandslamová šampionka počtvrté v sadě uspěla na returnu a následnou čistou hrou dovedla utkání k vítěznému konci.

"Jsem velmi spokojená s tím, jak jsem hrála v prvním setu. Ve druhém jsem se z nějakého důvodu těžko přizpůsobovala trošku změněným podmínkám. Možná to bylo dáno pozdním časem zápasu. Míče byly fakt těžké, což je také důvod, proč bylo tak obtížné udržet si servis," říkala po utkání šampionka.

Sabalenková vyhrála pouhých šest z deseti gamů při svém servisu, ještě daleko hůře na tom byla její soupeřka, která uspěla jen v 30 procentech. Světová jednička byla paradoxně úspěšnější po svém druhém podání, po kterém získala 63 procent výměn (po prvním 53 procent). Zheng uhrála po druhém servisu tristních šest výměn z 35.

Sabalenková se na tiskové konferenci vrátila i k jasné bilanci, kterou se Zheng má. "Když proti někomu vedete takovým rozdílem (6:0 na zápasy), tak velkou roli hraje i psychika. Proti ní je to vždycky těžké. Není to tak, že bych šla na kurt a byla si naprosto jistá, že to zvládnu. Tak to ve sportu nefunguje. Ale naštěstí mi to teď vyšlo."

V semifinálovém souboji se Sabalenková utká s dvojnásobnou grandslamovou finalistkou Jasmine Paoliniovou, která ve čtvrtfinále ukončila jízdu Polky Magdy Linetteové (6:3, 6:2). Vzájemná bilance mluví lehce ve prospěch rodačky z Minsku, která vyhrála tři z pěti vzájemných střetnutí. Naposledy se obě hráčky potkaly v loňském roce na listopadovém Turnaji mistryň, kde se z vítězství 6:3, 7:5 radovala Sabalenková.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami

