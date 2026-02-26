Novinka pro tenistky? Pojď si rozmlátit raketu! Vztekárna bez kamer má premiéru

DNES, 11:00
Aktuality 10
Tenisový turnaj WTA v Austinu nabízí hráčkám místnost, v níž si mohou vybít vztek bez dohledu kamer. Organizátoři zřízením "vztekárny" reagovali na nedávný incident Coco Gauffové na Australian Open, kde po drtivé prohře rozmlátila v útrobách Areny Roda Lavera raketu v domnění, že ji nikdo neuvidí. Poté, co se záběry dostaly na veřejnost, rozpoutala se diskuse o soukromí tenistek.
Profily hráčů
Gauff Coco
Zlomená raketa v rukou Darji Kasatkinové (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Turnaj v Austinu přišel s řešením: "Představujeme vztekárnu ATX Open – první svého druhu – kde hráčky mohou v soukromí vyjádřit frustraci nebo emoce v bezpečném prostředí bez kamer," uvedli pořadatelé na sociálních sítích turnaje. Příspěvek obsahoval také nápis počítejte do tří, neusmívejte se nebo obrázek zlomené rakety. Reakce na internetu byly převážně pozitivní.

Místnost mohly využít také české tenistky Linda Fruhvirtová nebo Nikola Bartůňková, které v Austinu startovaly. Fruhvirtová vypadla v prvním kole, Bartůňková ztroskotala na stejné soupeřce Američance Taylor Townsendové ve středu v osmifinále.

Po výlevu Gauffové, jež na lednovém grandslamu v Melbourne dostala ve čtvrtfinále lekci od Eliny Svitolinové, kritizovali sdílení videa někteří hráči nebo hráčky a volali po větším soukromí. Tenisová organizace WTA projevila pro jejich stížnosti pochopení a zredukovala na turnajích množství kamer mimo kurty.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
Carter
26.02.2026 12:36
No neviem či tá zlomená raketa na fotke v článku je zrovna v rukách Kasatkiny ako sa tam píše.
Reagovat
Krisboy
26.02.2026 12:38
Sloane Stephens?
Reagovat
PTP
26.02.2026 12:41
Asi jo, rozhodně ten spodek není špatnej
Reagovat
JLi
26.02.2026 12:08
Ale prd, žádná tam nepůjde, protože už jen vstup je ponižující a určující a nebyl by impulsivní.
Reagovat
GaelM
26.02.2026 12:45
Reagovat
Sincaraz
26.02.2026 11:14
Skvelý nápad. Ešte by ma zaujímalo, či na dvere, ktorými sa do miestnosti vchádza, nemieri nejaká kamera
Reagovat
PTP
26.02.2026 11:28
Uvnitř nějaká kamera bude a vytáhne se to na internet v pravý čas
Reagovat
pantera1
26.02.2026 12:03
Skrytá tam musí být, to bude podívaná . Iguška s Cocoškou tam budou řadit, jak černý ruky. Ovšem po Plíškovsku o empajr to má úplně jiný grády .
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 12:31
Ano, pěkně hrdě, před kamerama, nestydět se za to.
Reagovat
GaelM
26.02.2026 12:45
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist