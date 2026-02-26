Novinka pro tenistky? Pojď si rozmlátit raketu! Vztekárna bez kamer má premiéru
Turnaj v Austinu přišel s řešením: "Představujeme vztekárnu ATX Open – první svého druhu – kde hráčky mohou v soukromí vyjádřit frustraci nebo emoce v bezpečném prostředí bez kamer," uvedli pořadatelé na sociálních sítích turnaje. Příspěvek obsahoval také nápis počítejte do tří, neusmívejte se nebo obrázek zlomené rakety. Reakce na internetu byly převážně pozitivní.
Místnost mohly využít také české tenistky Linda Fruhvirtová nebo Nikola Bartůňková, které v Austinu startovaly. Fruhvirtová vypadla v prvním kole, Bartůňková ztroskotala na stejné soupeřce Američance Taylor Townsendové ve středu v osmifinále.
Po výlevu Gauffové, jež na lednovém grandslamu v Melbourne dostala ve čtvrtfinále lekci od Eliny Svitolinové, kritizovali sdílení videa někteří hráči nebo hráčky a volali po větším soukromí. Tenisová organizace WTA projevila pro jejich stížnosti pochopení a zredukovala na turnajích množství kamer mimo kurty.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
