Nový Rafa? Španělský drahokam vyškolil světovou osmičku, za rok poskočil o víc než 800 míst

DNES, 08:00
Španělský tenis vzpomíná na Rafaela Nadala a chlubí se Carlosem Alcarazem. Kromě jedné z největších legend Nadala a současné hvězdy Alcaraze je ale na obzoru další jméno, které by mohlo v budoucnu bořit rekordy a sbírat grandslamové tituly. Zapamatujte si ho, protože progres Rafaela Jódara za poslední rok je neskutečný.
Rafael Jódar je obrovským španělským talentem (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Rafael Jódar. To je jméno, které teď skloňují španělská média, ale vlastně celý tenisový svět. Jeho momentální tažení na domácím Masters v Madridu možná trochu zastínila smutná omluvenka Alcaraze z grandslamového French Open, nicméně fanoušci i experti žasnou, jak si madridský rodák v posledním roce vede.

Na konci loňského března se Jódar nacházel na 911. místě a mimo Španělsko ho takřka nikdo neznal. Přestože v roce 2024 ovládl juniorské US Open a mezi juniory se předloni v září vyšplhal na čtvrté místo žebříčku.

Ano, četli jste dobře. Jódar byl loni touto dobou hluboko v první tisícovce světového pořadí. A teď? V živém žebříčku mu patří 36. pozice a už má na kontě i titul z turnaje ATP (letošní Marrákeš). A to všechno před 20. narozeninami, které bude slavit v září.

Může být Jódar v budoucnu tím, kdo naruší současnou dominanci Alcaraze a Jannika Sinnera? Jakubovi Menšíkovi, Joaovi Fonsecovi nebo Holgerovi Runemu se to zatím nedaří. Jódar by ale třeba uspět mohl.

Experty i fanoušky totiž nepřekvapuje jen jeho raketový progres za poslední rok, nýbrž i hra samotná. Jódar je schopný vypálit dělo z bekhendu i forhendu, má solidní servis, výborně se pohybuje a vypadá jako kompletní hráč.

I díky těmto kvalitám neskutečným způsobem smetl teď v Madridu světovou osmičku Alexe de Minaura. Ano, Australan se v poslední době trápí, ale výprask 3:6, 1:6 od španělského drahokamu asi čekal málokdo.

Jódar tak zatím jde ve šlépějích legendárního Nadala a Alcaraze, který se s jistotou mezi největší tenisové velikány zařadí po skončení kariéry. Má Španělsko nového Rafu? To ukážou následující dny, měsíce či roky. Pro španělský tenis se každopádně jedná o drahokam, o který by se měl pečlivě starat.

Dalším ukazatelem bude nedělní třetí kolo v Madridu. Jódar totiž vyzve Fonsecu, kterému se rovněž předpovídá fantastická tenisová budoucnost. A tenisový svět už tento souboj, jenž je na programu od 21:30, netrpělivě vyhlíží.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
26.04.2026 12:03
Nabízí se otázka, co je víc. Jestli zlaté dítě, kometa nebo drahokam.
enfee
26.04.2026 11:12
To se uvidi casem, na jinych povrsich atd. Uz tady malem vypadl s Do Jongem, mel docela stesti. Jeho vykon pumpuje domaci puda a publikum. Jde videt, ze si to uziva. Fonsecu neda..
Pe3k
26.04.2026 10:44
Rafa 2.0 určitě ne. Rafa byl už v 19 gs šampion a světová dvojka a pod...
Jodar bude top 10 hráč, s vyhráváním gs bych brzdil, každopádně hype byl jen kolem Fonsecy a tomto hráči se začalo trochu více psát až teď. Já mu fandím, přesto, že je to Rafael a Španěl a to proto, že fandím všem nastupujícím hráčům a doufám, že zamíchají kartami v té úplné špičce.
Nola
26.04.2026 11:04
este moze stihnut ten GS v 19-tich

to vitazstvo nad behalom by som az tak neprecenovala, ten je antuke celkom marny, ale ktovie, kam to dotiahne
aape
26.04.2026 10:38
Skvělá zpráva pro španělský tenis v téhle době bez Carlita
Jen na těch fotkách vypadá spíš na 40
Nola
26.04.2026 11:05
jj, otrasne fotky
sojka1
26.04.2026 09:01
pekny uspech, navic je Alex antukar jak vino, co ten na ni nahraje zapasu..... ;-)

a vcera opravdu napinavy souboj Medoura a madarskym Fabiem, ktery se sice sympaticky blystil, ale soucasne nasekal silene chyb, takze to nedopadlo. Ale u site si spolu prekvapive krasne a dlouze popo..... :-) A to nejlepsi nakonec - Stefan v uzasne rodinne pohode :-)) "srazil" :-)) Bublika.... snad Stefan do sveho nejlepsiho tenisu jeste naskoci, skoda ho, rychlochodky, hral paradne.....
Saulnier
26.04.2026 09:34
Tsitsipas nerobil chyby, takže možno dedukovať, že sa viac sústredil na svoju hru. A keďže ňou porazil Bublika, tak tá hra ešte vždy za niečo stojí
sojka1
26.04.2026 09:47
to rozhodne... ale take by to slo otocit - ze chyby delal Bublik.... :-) kazdopadne to byl od Stefana opravdu soustredeny vykon a co vyzdvihuji, je jeho podani, kterym Bublu naprosto prestrilel.... nadopustil jediny BB, takze cista hlava...... cekala jsem dramasceny a on tenisovy valec.... :-)
Saulnier
26.04.2026 09:54
áno, Bublik tie chyby robil ale ako píšeš: aj tak to bol od Tsitsipasa sústredený výkon
tiež som čakal, že Bublik bude dominovať a Tsitsipas emocionálne zas vybuchne, ale nič z toho sa nestalo, ide sa ďalej
tenisovo nie je Merida neprekonateľná prekážka, ale svoje možno zohrá faktor, že ide o domáceho hráča, ktorý postúpil z kvalifikácie
sojka1
26.04.2026 10:08
Merida je pro me velka neznama, videla jsem ho jen v te "vate", kdy ho zarazovali pri technickych problemech prenosu.... sice vystajlovany, ale fandila jsem mu, jednak prorazil z kvaldy a hlavne pozery snasim jeste hur a Moutet je mimoradne priserny typek..... :-))) ale s podporou uz koncim.... ;-)
Saulnier
26.04.2026 10:15
veru, Moutet je postavička, tenisovo sa vie ukázať, ale aj inak: netenisovo ... a keď práve nemá výsledky, tak to netenisové vidno akosi viac ...
hanz
26.04.2026 08:41
Takovejch drahokamů už bylo, a jak dopadly... viz naše Frývirtovic, Bušárdka, Jyrka Nambr Van...
pantera1
26.04.2026 08:38
Skokan roku z Madridu ještě před dvacátými narozeninami zamíchá kartami. Dnes skříží rakety s Brazilským tlučhubou ve večerním duelu s fotbalovou atmosférou . Myslím, že vyhraje .
Krisboy
26.04.2026 08:22
Španělská kometa.
com
26.04.2026 08:26
Španělský drahokam
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

