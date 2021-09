Nur-Sultan: Australan Duckworth a Korejec Soon Woo Kwon jsou poprvé ve finále turnaje ATP

ATP NUR-SULTAN - James Duckworth a Soon Woo Kwon se v kazašském Nur-Sultanu dostali poprvé do finále turnaje ATP. 29letý Australan Duckworth den po skalpu krajana a obhájce titulu Johna Millmana v dnešním prvním semifinále porazil Bělorusa Ilju Ivašku, 23letý Korejec Soon Woo Kwon následně po obratu zdolal domácího favorita Alexandera Bublika.

James Duckworth minulý týden v tureckém Istanbulu získal 12. titul z challengerů a na vítězné vlně pokračuje i tento týden v kazašském Nur-Sultanu. Po včerejším skalpu krajana a obhájce titulu Johna Millmana si dnes teprve podruhé v kariéře zahrál semifinále turnaje ATP a po výhře 6-3 7-6 nad osmým nasazeným Bělorusem Iljou Ivaškou postoupil poprvé do finále.



"Byl to těžký zápas. Ilja hraje letos skvěle. V minulých dvou zápasech jsme to vždycky měli na tři sety," řekl Duckworth. Svému soupeři překazil tažení za druhým titulem v kariéře, poprvé Ivaška na ATP Tour triumfoval minulý měsíc ve Winston-Salemu.



29letý Australan, který neprohrál už devět zápasů v řadě, se do něj dostal bez ztráty setu. Ve světovém žebříčku si zajistil vylepšení svého současného maxima, neboť se posune z 65. na 56. místo. V případě triumfu by si polepšil ještě o dalších pět příček.



23letý Korejec Soon Woo Kwon dnes hrál v semifinále rovněž teprve podruhé a poprvé v něm uspěl. Domácí nasazenou dvojku Alexandera Bublika zdolal 3-6 7-5 6-3.



Duckwortha se Soon Woo Kwonem v neděli čeká první vzájemný souboj.