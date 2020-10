Obhájce titulu Medveděv v Petrohradu porazil Gasqueta a přerušil sérii porážek

Daniil Medveděv od postupu do semifinále US Open prohrál třikrát po sobě, když po newyorském neúspěchu proti Dominicu Thiemovi nezvládl antukové Ugu Humbertovi a Mártonu Fucsovicsovi.



Sérii porážek uťal až dnes na domácí půdě v Petrohradu, i když v zápase proti silnému soupeři Richardu Gasquetovi musel otáčet nepříznivý vývoj. Čtyřiadvacetiletý Rus totiž vinou jediného zaváhání na servisu ztratil první set, ale v dalším průběhu už nečelil žádnému brejkbolu a nakonec i díky 22 esům zvítězil 3-6 6-3 6-0.



"Myslím, že jsem odehrál velmi dobrý zápas. I když jsem prohrál první set, tak jsem cítil, že mám zápas pod kontrolou a dokážu vývoj otočit. Na konci jsem se cítil velmi dobře," pochvaloval si Medveděv vstup do turnaje.



O postup do čtvrtfinále se loňský šampion Medveděv utká s Reillym Opelkou (h2h 2-0). Více než dvoumetrový Američan dnes po podobném průběhu, kdy navzdory jedinému ztracenému servisu musel otáčet nepříznivý vývoj, zdolal za pomoci dokonce 26 es v rychlém třísetovém duelu (94 minut) 3-6 7-6 6-2 chorvatského kvalifikanta Nina Serdarušiče.



Roli favorita v úvodním kole potvrdil roli Denis Shapovalov, jenž si poradil 6-2 6-3 s lucky loserem Viktorem Troickým ze Srbska. O čtvrtfinále bude druhý nasazený Kanaďan bojovat s kvalifikantem Iljou Ivaškou.







Ve čtvrtfinále už čeká je švýcarský veterán Stan Wawrinka. Pětatřicetiletý trojnásobný grandslamový vítěz dnes zdolal 6-1 3-6 6-3 domácího Jevgenije Donského. Třicetiletý Rus startoval v Petrohradu už podvanácté a ani tentokrát nepřešel druhé kolo.



"Byl to skvělý zápas proti těžkému soupeři. On od druhého setu začal hrát agresivněji, ale úroveň mé hry byla od začátku lepší. Jsem rád, že tu vyhrávám, je tu výborná atmosféra, úžasní lidé a jsem šťastný, že si zahraju čtvrtfinále," řekl finalista z roku 2016 Wawrinka.

• ATP 500 PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 1.399.370 dolarů

středeční výsledky (14. 10. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Medveděv (1-Rus.) - Gasquet (Fr.) 3-6 6-3 6-0 Shapovalov (2-Kan.) - Troicki (Srb.) 6-2 6-3 Opelka (USA) - Serdarušič (Chorv.) 3-6 7-6(5) 6-2 Safiullin (Rus.) - Gómez (Ekv.) 6-4 6-2 Humbert (Fr.) - Kotov (Rus.) 4-6 6-2 6-3 • Dvouhra - 2. kolo • Wawrinka (5-Švýc.) - Donskoj (Rus.) 6-1 3-6 6-3 Norrie (Brit.) - Kecmanovič (Srb.) 7-5 6-7(5) 6-3