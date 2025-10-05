Obrovská výzva pro Noskovou. V životním finále nastoupí proti fantasticky hrající favoritce
Nosková – Anisimovová | 13:00 SELČ
Linda Nosková má za sebou neskutečně dramatický souboj o finále. Ve svém největším semifinále v kariéře odvrátila tři mečboly v jednom gamu na returnu a v parádní napínavé bitvě nakonec skolila 6:3, 1:6, 7:6 (poměrem 8:6 v tie-breaku) světovou sedmičku Jessicu Pegulaovou. Zápas trval dvě a půl hodiny a nabídl 26 brejkbolů a devět ztracených servisů.
Dvacetiletá česká tenistka si tak na prestižní tisícovce v Pekingu zahraje své páté kariérní a největší finále. Její cesta do závěrečného kola byla celkově o trochu jednodušší než v podání soupeřky. Tři z pěti zápasů totiž zvládla bez ztráty setu a rozhodující sadu potřebovala už jen proti světové devítce Qinwen Zheng, která skrečovala.
Na China Open startuje teprve podruhé. Zatímco předloni nemohla nastoupit k utkání druhého kola, letos je ve finále. Už postupem do semifinále si zajistila debut v TOP 20 žebříčku a posun na post české jedničky. Letošní sezona je z jejího pohledu povedená, přestože se jí vůbec nepodařilo australské léto a od března do French Open nevyhrála dva zápasy po sobě.
Za sebou má čtyři finálové duely na nejvyšším okruhu a uspěla pouze loni na pětistovce v mexickém Monterrey. Druhý kariérní titul mohla získat před pár měsíci na domácím Livesport Prague Open, ale ve finálovém derby na betonu ve Stromovce podlehla ve třech setech krajance Marii Bouzkové.
V historii China Open je třetí českou finalistkou a může se stát první českou šampionkou. V minulosti totiž ve finále neuspěly Petra Kvitová v roce 2014 ani Karolína Muchová, kterou sesadí z českého trůnu, loni. Druhým rokem po sobě obstarají finále na této prestižní tisícovce Češka s Američankou.
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Praha (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (finále)
Bilance: 34:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 22:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 11:16)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 1:3)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (3. kolo)
Nosková – China Open
Kariérní bilance: 6:0
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Xiyu Wang (6:3, 6:2), (7) Qinwen Zheng (6:4, 3:6, 3:0 skreč), Potapovová (6:2, 6:4), Kartalová (6:3, 6:4), (5) Pegulaová (6:3, 1:6, 7:6)
Amanda Anisimovová narazila v semifinále na svou žebříčkově nejvýše postavenou soupeřku na turnaji a předvedla nejsuverénnější vítězství. Proti nasazené dvojce, světové trojce a obhájkyni titulu Coco Gauffové dokonce potřebovala na postup pouze hodinu. V americkém derby neskutečně dominovala a úspěšnější krajance uštědřila výprask 6:1, 6:2.
První kariérní vítězství na China Open slavila teprve loni, kdy skončila v osmifinálové fázi na raketě největší domácí hvězdy Qinwen Zheng. O rok později se do tohoto dějiště vrátila coby členka TOP 4 světového hodnocení a ve třech z pěti zápasů musela o postup pořádně zabojovat.
Po vyrovnaném úvodním dějství proti Shuai Zhang (7:6, 6:0), která měla tři setboly, musela dohánět manko setu proti loňské finalistce Karolíně Muchové a Jasmine Paoliniové. Po výhrách nad Gauffovou a Paoliniovou vylepšila svou letošní bilanci s hráčkami elitní desítky na 8:3, přičemž letos posbírala polovinu ze svého celkového počtu takových skalpů.
Letošní sezona je její zatím jasně nejúspěšnější v kariéře. Čtyřiadvacetiletá Američanka získala už v únoru na hardové tisícovce v Dauhá svůj nejcennější titul a v posledních měsících hrála svá první grandslamová finále (Wimbledon a US Open). V Pekingu si naprosto zaslouženě zajistila premiérový start na Turnaji mistryň.
V neděli se pokusí vylepšit svou negativní bilanci 3:5 ve finálových duelech. Po zmíněném triumfu v únoru v Dauhá prohrála všechna tři finále. China Open se poprvé konalo v roce 2004 a v historii najdeme jen dvě americké šampionky. Konkrétně Serenu Williamsovou (2004 a 2013) a Gauffovou (2024).
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); US Open, Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf); US Open (finále)
Bilance: 44:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 24:8
Bilance proti hráčkám TOP 30: 20:5 (kariérní 49:49)
Bilance ve finále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:1)
Bilance ve finále: 1:3 (kariérní 3:5)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále), US Open (finále)
Anisimovová – China Open
Kariérní bilance: 7:2
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Boulterová (6:1, 6:3), Shuai Zhang (7:6, 6:0), (13) Muchová (1:6, 6:2, 6:4), (6) Paoliniová (6:7, 6:3, 6:4), (2) Gauffová (6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: 1:1. Také třetí souboj se uskuteční na velkém turnaji, nicméně ten v Pekingu bude pro obě aktérky jasně nejdůležitější. Jako první se předloni na hardové tisícovce v Indian Wells radovala Nosková (7:6, 6:3), Anisimovová jí pak oplatila porážku po bitvě v osmifinále letošního Wimbledonu.
Anisimovová hraje v letošní sezoně fantasticky, má mnohem více zkušeností s finále na těch největších turnajích a zaslouženě nastoupí jako favoritka. Agresivní hra Noskové nicméně na Američanku evidentně platí, protože klidně mohla vyhrát i nedávný duel ve Wimbledonu, kde se Anisimovová nakonec probila až do finále.
Nedělní program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 10:30 SELČ)
1. Katóová/Stollárová (Jap./Maď.) - Erraniová/Paoliniová (2-It.)
2. Nosková (26-ČR) - Anisimovová (3-USA) / nejdříve ve 13:00 SELČ
