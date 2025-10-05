Obrovská výzva pro Noskovou. V životním finále nastoupí proti fantasticky hrající favoritce

VČERA, 22:30
Previews 14
Linda Nosková (20) se na prestižní tisícovce v Pekingu probojovala do svého pátého a zatím největšího finále v kariéře a bude bojovat o teprve druhý titul. Vsetínská rodačka vyzve světovou čtyřku, finalistku posledních dvou grandslamů a v posledních měsících fantasticky hrající Amandu Anisimovovou (24). Rovněž favorizovaná Američanka, která vyhrála nedávný vzájemný souboj ve Wimbledonu, má ve finálových zápasech negativní bilanci.
Profily hráčů
Nosková Linda
Anisimova Amanda
Lindu Noskovou čeká největší finále v kariéře (© EMMANUEL WONG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Nosková – Anisimovová | 13:00 SELČ

Linda Nosková má za sebou neskutečně dramatický souboj o finále. Ve svém největším semifinále v kariéře odvrátila tři mečboly v jednom gamu na returnu a v parádní napínavé bitvě nakonec skolila 6:3, 1:6, 7:6 (poměrem 8:6 v tie-breaku) světovou sedmičku Jessicu Pegulaovou. Zápas trval dvě a půl hodiny a nabídl 26 brejkbolů a devět ztracených servisů.

Dvacetiletá česká tenistka si tak na prestižní tisícovce v Pekingu zahraje své páté kariérní a největší finále. Její cesta do závěrečného kola byla celkově o trochu jednodušší než v podání soupeřky. Tři z pěti zápasů totiž zvládla bez ztráty setu a rozhodující sadu potřebovala už jen proti světové devítce Qinwen Zheng, která skrečovala.

Vizitka Lindy Noskové.Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport / Enetpulse)

Na China Open startuje teprve podruhé. Zatímco předloni nemohla nastoupit k utkání druhého kola, letos je ve finále. Už postupem do semifinále si zajistila debut v TOP 20 žebříčku a posun na post české jedničky. Letošní sezona je z jejího pohledu povedená, přestože se jí vůbec nepodařilo australské léto a od března do French Open nevyhrála dva zápasy po sobě.

Za sebou má čtyři finálové duely na nejvyšším okruhu a uspěla pouze loni na pětistovce v mexickém Monterrey. Druhý kariérní titul mohla získat před pár měsíci na domácím Livesport Prague Open, ale ve finálovém derby na betonu ve Stromovce podlehla ve třech setech krajance Marii Bouzkové.

V historii China Open je třetí českou finalistkou a může se stát první českou šampionkou. V minulosti totiž ve finále neuspěly Petra Kvitová v roce 2014 ani Karolína Muchová, kterou sesadí z českého trůnu, loni. Druhým rokem po sobě obstarají finále na této prestižní tisícovce Češka s Američankou.

Nosková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (finále)
Bilance: 34:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 22:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 11:16)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 1:3)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (3. kolo)

Nosková – China Open

Kariérní bilance: 6:0
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Xiyu Wang (6:3, 6:2), (7) Qinwen Zheng (6:4, 3:6, 3:0 skreč), Potapovová (6:2, 6:4), Kartalová (6:3, 6:4), (5) Pegulaová (6:3, 1:6, 7:6)

 

Amanda Anisimovová narazila v semifinále na svou žebříčkově nejvýše postavenou soupeřku na turnaji a předvedla nejsuverénnější vítězství. Proti nasazené dvojce, světové trojce a obhájkyni titulu Coco Gauffové dokonce potřebovala na postup pouze hodinu. V americkém derby neskutečně dominovala a úspěšnější krajance uštědřila výprask 6:1, 6:2.

První kariérní vítězství na China Open slavila teprve loni, kdy skončila v osmifinálové fázi na raketě největší domácí hvězdy Qinwen Zheng. O rok později se do tohoto dějiště vrátila coby členka TOP 4 světového hodnocení a ve třech z pěti zápasů musela o postup pořádně zabojovat.

Vizitka Amandy Anisimovové.Vizitka Amandy Anisimovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Po vyrovnaném úvodním dějství proti Shuai Zhang (7:6, 6:0), která měla tři setboly, musela dohánět manko setu proti loňské finalistce Karolíně Muchové a Jasmine Paoliniové. Po výhrách nad Gauffovou a Paoliniovou vylepšila svou letošní bilanci s hráčkami elitní desítky na 8:3, přičemž letos posbírala polovinu ze svého celkového počtu takových skalpů.

Letošní sezona je její zatím jasně nejúspěšnější v kariéře. Čtyřiadvacetiletá Američanka získala už v únoru na hardové tisícovce v Dauhá svůj nejcennější titul a v posledních měsících hrála svá první grandslamová finále (Wimbledon a US Open). V Pekingu si naprosto zaslouženě zajistila premiérový start na Turnaji mistryň.

V neděli se pokusí vylepšit svou negativní bilanci 3:5 ve finálových duelech. Po zmíněném triumfu v únoru v Dauhá prohrála všechna tři finále. China Open se poprvé konalo v roce 2004 a v historii najdeme jen dvě americké šampionky. Konkrétně Serenu Williamsovou (2004 a 2013) a Gauffovou (2024).

Anisimovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); US Open, Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf); US Open (finále)
Bilance: 44:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 24:8
Bilance proti hráčkám TOP 30: 20:5 (kariérní 49:49)
Bilance ve finále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:1)
Bilance ve finále: 1:3 (kariérní 3:5)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále), US Open (finále)

Anisimovová – China Open

Kariérní bilance: 7:2
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Boulterová (6:1, 6:3), Shuai Zhang (7:6, 6:0), (13) Muchová (1:6, 6:2, 6:4), (6) Paoliniová (6:7, 6:3, 6:4), (2) Gauffová (6:1, 6:2)

 

Vzájemná bilance: 1:1. Také třetí souboj se uskuteční na velkém turnaji, nicméně ten v Pekingu bude pro obě aktérky jasně nejdůležitější. Jako první se předloni na hardové tisícovce v Indian Wells radovala Nosková (7:6, 6:3), Anisimovová jí pak oplatila porážku po bitvě v osmifinále letošního Wimbledonu.

Anisimovová hraje v letošní sezoně fantasticky, má mnohem více zkušeností s finále na těch největších turnajích a zaslouženě nastoupí jako favoritka. Agresivní hra Noskové nicméně na Američanku evidentně platí, protože klidně mohla vyhrát i nedávný duel ve Wimbledonu, kde se Anisimovová nakonec probila až do finále.

 

Nedělní program

CAPITAL GROUP DIAMOND (od 10:30 SELČ)
1. Katóová/Stollárová (Jap./Maď.) - Erraniová/Paoliniová (2-It.)
2. Nosková (26-ČR) - Anisimovová (3-USA) / nejdříve ve 13:00 SELČ

Přehled turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

14
Přidat komentář
PTP
05.10.2025 13:05
Linda na ni musí po polsky.
Reagovat
Otmar
05.10.2025 07:54
Jdou proti sobě dvě střelkyně, opřít se do toho umí stejně. Jenom si myslím, že Amanda je přesnější, její míčky lítají podél lajn nebo ven z kurtu a nevím, co na to Lindiny nohy? Velmi bych jí přál titul, ale když to nevyjde, nebudu zklamán....dokázala hodně už teď. Taky si řekněme, že Amanda je ve skvěle formě...Muška jí měla poslat na vlak!
Reagovat
Sinuhet1
05.10.2025 06:03
Ten jejich posledni zapas ve Wimbledonu si nepamatuju, ale nasel jsem si ho, bylo to 6:4 v tretim setu - takze to bylo docela vyrovnane
Reagovat
Sinuhet1
05.10.2025 03:17
Za me super turnaj pro Noskovou i kdyby nahodou prohrala
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 03:21
Naprostej souhlas.
Reagovat
Sinuhet1
05.10.2025 03:22
Na Lindu je kurz 3.4
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 03:31
Je vidět, že bookmakeři jsou drobet opatrní, že přeci jenom ta Lindina výhra nad Pegulou na ně dost zapůsobila.
Reagovat
Sinuhet1
05.10.2025 03:49
Jsou to obe ranarky, tam se to muze zvrtnout na obe strany
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 04:13
No jasně, není předem dané, že to má Amanda ložené. Těším se moc, čekám vyrovnaný boj.
Reagovat
Sinuhet1
05.10.2025 04:16
Trochu se bojim ze ten zapas s Pegulou byl narocny, aby Linda nebyla unavena (fyzicky i psychicky
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 00:00
Zítra to bude buď boj nebo splachovák, nic mezi tím. Preferuji boj. I když Nosik třeba prohraje, tak ať je to po boji. Ale i když by prohrála po splachováku, tak budu vysoce pozitivní, došla daleko a zaslouží si náš respekt. Lindo, moc se na zítřek všichni těšíme, alespoň doufám.
Reagovat
frenkie57
04.10.2025 23:56
Katóová/Stollárová....tam mělo být Mucha/Hon...jaká škoda.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.10.2025 09:59
Hon na Muchu
Reagovat
com
04.10.2025 23:22
smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist