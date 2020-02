Obrovský úspěch pro český tenis. Dvanáctiletá Brenda Fruhvirtová je nejmladší vítězkou neoficiálního mistrovství světa do 14 let

Pozorní tenisoví příznivci už jistě o sestrách Fruhvirtových slyšeli. Ti, kterým jejich jména unikla, by si je měli dobře zapamatovat. Tenisoví experti a sami fanoušci je totiž považují za budoucnost českého tenisu.

Linda už má natolik propracované údery, že před loňským fedcupovým duelem s Kanadou trénovala s mnohem zkušenějšími krajankami, a dokonce mohla rozehrávat tenistky na pražském turnaji WTA.

Mladší Brenda si zase v prosinci vyzkoušela Tenisovou extraligu, kde porazila 22letou Veroniku Vlkovskou a do tří setů dostala stabilní členku elitní stovky Kateřinu Siniakovou i o 13 let starší Terezu Martincovou.

Sestry Fruhvirtovy byly hlavními strůjkyněmi českého triumfu na loňském mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově.

Nyní přišel další obrovský úspěch. Brenda v Les Petits navázala na o dva roky starší Lindu, která turnaj označovaný za neoficiální mistrovství světa do 14 let vyhrála loni. Brenda a Linda se staly první sourozeneckou dvojicí, jež tento podnik ovládla.

Back-to-back. Sister-to-sister. FRUHVIR-TO-VA



Linda Fruhvirtova and Brenda Fruhvirtova complete an incredible double, becoming the first two sisters to win @LesPetitsAs in the tournament’s history pic.twitter.com/jTscvjaUqe