Odhlásily se další hráčky Top 20. V Praze se nepředstaví ani Vondroušová a Kazaška Rybakinová

V pražské Stromovce se bude konat druhý turnaj po pětiměsíční koronavirové pauze. Původně bylo přihlášeno šest hráček Top 20, před zítřejším uzavřením startovní listiny však na ní zůstávají už jen dvě.



Ke změnám v přihláškách dochází s ohledem na zvyšující se na pravděpodobnost konání turnajů ve Spojených státech a také na základě vývoje současné zdravotní situace v okolních zemích. "Vše se mění velmi rychle," prohlásil ředitel turnaje David Trunda.



Včera večer se pořadatelům nově omluvily Kazaška Elena Rybakinová (17. v WTA), Češka Markéta Vondroušová (18.) a bývalá nejlepší deblistka světa Kristina Mladenovicová z Francie (42.).



Jednadvacetiletá Vondroušová v úterý nezvládla zápas 1. kola antukového turnaje v Palermu, kde neudržela vedení proti slovinské kvalifikantce Kaje Juvanové. Další turnaj by měla odehrát od 21. srpna v New Yorku.



V předchozích dnech se z Prahy odhlásily také Švýcarka Belinda Bencicová (8.), Řekyně Maria Sakkariová (20.), Estonka Anett Kontaveitová (22.), Polka Iga Šwiateková (49.) a Belgičanka Alison Van Uytvancková (57.).



Nedorazí ani Rumunka Sorana Cirsteaová (75.), Belgičanka Kirsten Flipkensová (77.) a Slovenka Viktória Kužmová (82.), které po odhlášení žebříčkově lépe postavených hráček měly hrát hlavní soutěž.



Z českých tenistek se dál počítá se startem Barbory Strýcové, Karolíny Muchové, Kateřiny Siniakové a Kristýny Plíškové. Minimálně v kvalifikaci by měla hrát Barbora Krejčíková.



Největší hvězdou turnaje by měla být světová dvojka Simona Halepová z Rumunska, která přislíbila i start ve čtyřhře společně s druhou deblistkou světa Strýcovou.



Pořadatelé mají k dispozici ještě dvě divoké karty. "Počítáme s udělením divokých karet dalším českým hráčkám, to ale až podle situace, jak se bude vyvíjet entry list," uvedl Trunda.



Jasno o složení turnaje bude nejpozději v pátek v 16:00. Los hlavní soutěže turnaje s dotací 225.500 dolarů se uskuteční v sobotu. kdy zároveň začne kvalifikace. Hlavní soutěž odstartuje v pondělí.



Hrát se bude bez fanoušků a s výjimkou televize i bez přítomnosti médií za přísného bezpečnostního režimu.