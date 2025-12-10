Odmítla obrovské peníze. Nebudu podporovat nenávist a výhrůžky, říká bývalá světová čtyřka
Garciaová dostala nabídku na sponzorství ve výši 270 tisíc dolarů (přibližně 5,6 milionu korun). Jenže jednalo se o sázkovou kancelář a bývalá světová čtyřka si během své kariéry užila se zhrzenými sázkaři dost nepříjemných momentů. "Je to obrovská suma peněz. Zejména pro nezávislý sportovní podcast i pro mě, jelikož už jsem ukončila kariéru," uvedla.
Ve svém příspěvku na sociální síti X pak popisuje důvody, proč se rozhodla odmítnout. "Za poslední dva roky jsem dělala rozhovory s hráči, trenéry, agenty i rodinami a jedno téma se pořád vrací. Sázení se stalo jedním z největších zdrojů tlaku, výhrůžek a nenávisti v moderním sportovním světě."
Podle Francouzky si minimálně jednou každý profesionální tenista prošel krušnými časy. "Každý, od hráčů TOP 10 až po tenisty na okruhu ITF, má nějaký příběh. Po prohraném zápase jim chodí do soukromých zpráv urážky, sázkaři žádají vrácení peněz za prohranou sázku, a dokonce tu máme i výhrůžky smrtí."
Vzápětí vysvětluje další důvody odmítnutí lukrativní nabídky. "Nechci, aby můj podcast přispíval, i když nepřímo, do systému, který podněcuje závislost, ničí životy a dělá ze sportovců terče. Sázkové kanceláře utrácí miliony za sponzorství, protože pro ně tohle funguje a dělá to ze sázení normální věc. Ale my nechceme, aby naše komunita šla tímto směrem."
Přesto má pochopení pro ty, komu sázkové kanceláře nevadí. "Tohle není žádná morální výprava. Nesoudím nikoho, kdo je normální sázkař, ani sportovce, kteří takové sponzorství přijmou. Jen říkám, co my podporovat nechceme. Naším cílem je vyprávět příběhy ze světa tenisu, inspirovat lidi a pomoct k růstu sportu zdravým způsobem pro sportovce i fanoušky. Přijetím sponzorství od sázkové kanceláře bychom se vydali opačným směrem."
Garciaová sklidila pochvalu od fanoušků i novinářů za celý příspěvek, který uzavřela následujícími slovy. "Pokud očekáváme důvěru sportovců, že mohou být na našem podcastu zranitelní a odhalit své obavy či psychické problémy, tak jim musíme ukázat, že morální hodnoty u nás budou vždy důležitější než peníze. 270 tisíc dolarů je hodně, ale vybudovat něco dlouhodobého, upřímného a dobrého pro sport má mnohem větší cenu."
