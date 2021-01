Odvolání zamítnuto. Suspendovaná Jastremská si na Australian Open nezahraje, v melbournské karanténě je zbytečně

Světová devětadvacítka Dajana Jastremská neuspěla s odvoláním proti suspendaci kvůli porušení antidopingových pravidel. Talentovaná Ukrajinka tedy byla nucena se odhlásit z Australian Open a zbytečně tak cestovala do Melbourne, kde musí trávit dva týdny v přísné izolaci bez možnosti opustit pokoj. Navíc jí hrozí, že bude muset uhradit náklady spojené s cestováním, ubytováním a stravou.

Dajana Jastremská porušila antidopingová pravidla ITF 24. listopadu, kdy při mimosoutěžní kontrole odevzdala vzorek moči se zakázanou látkou metabolit mesterolon.



Dvacetiletá Ukrajinka vědomé užití dopingu odmítá a tvrdí, že se jednalo o kontaminaci. "Jsem ohromena a šokována. Zejména vzhledem k tomu, že o dva týdny dříve během turnaje v Linci jsem byla testována negativně. V moči byla nalezena velmi nízká koncentrace metabolitu mesterolonu a ve spojitosti s předchozím negativním testem mi odborníci řekli, že výsledek může mít spojitost s kontaminací," uvedla v prohlášení.



Přestože má Jastremská od 7. ledna pozastavenou činnost a nesmí se účastnit jakýchkoliv aktivit spojených s organizací turnajů, proti rozhodnutí se odvolala a odletěla se souhlasem australského svazu jedním ze speciálních charterových letů do Melbourne. V Austrálii tak v těchto dnech podstupuje přísnou čtrnáctidenní karanténu s nadějí, že dostane zelenou pro start na Australian Open.



Jenže předseda Nezávislého soudu odvolání Jastremské zamítl. Ukrajinka má sice ještě možnost odvolat se k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS), šance startovat na úvodním grandslamu sezony je však definitivně 'pohřbena'.



"Žádost Dajany Jastremské o zrušení dočasného pozastavení činnosti ze dne 7. ledna byla předsedou Nezávislého tribunálu zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí se paní Jastremská může odvolat k CAS, Světové antindopingové agentuře (WADA) a Ukrajinskému antidopingovému centru," píše se v prohlášení Nezávislého soudu.



Jastremská do Austrálie letěla na náklady australského svazu. Ten jí platí také ubytování a stravu (100 dolarů na den). Pokud s dalším případným odvoláním neuspěje, zřejmě bude muset všechny náklady uhradit.



Jastremská se chystala na svůj třetí start na Australian Open. Loni vypadla ve 2. kole s Caroline Wozniackou, předloni při svém debutu došla do 3. kola.



Ukrajinka je už třináctou hráčkou z Top 100 světových žebříčku, jež přijde o Australian Open. Před ní se omluvili Roger Federer (rekonvalescence po zranění), Kiki Bertensová (rameno), Magda Linetteová (koleno), Christian Garín (zápěstí), Kyle Edmund (koleno), Jo-Wilfried Tsonga (záda) a Lucas Pouille (po zranění loktu bude hrát challengery). Kvůli nemoci Covid-19 či pozitivnímu testu na koronavirus se museli odhlásit Brit Andy Murray, Portugalec Joao Sousa, Španělé Alejandro Davidovich a Paula Badosaová a Američanky Madison Keysová a Amanda Anisimovová.