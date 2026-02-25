Oholená hlava, rukáv na problémové paži. Draper je zpět a za energii děkuje i Djokovičovi

DNES, 12:56
Aktuality 7
ATP DUBAJ – Přes půl roku o něm nebylo vidu ani slechu, vynechal i grandslamové Australian Open. Ale teď už je zpět. Jack Draper (24), jeden z mála vyvolených, kteří mohou ztížit život na okruhu ATP Carlosu Alcarazovi a Janniku Sinnerovi, dělá na turnaji v Dubaji první kroky při svém comebacku.
Jack Draper (@ REUTERS/Rula Rouhana)

První zápas zvládl, Quentina Halyse v Dubaji přehrál ve dvou setech a nyní se chystá na střet s dalším nebezpečným Francouzem Arthurem Rinderknechem.

Draper v roce 2025 nastoupil proti hráčům z TOP 20 do osmi zápasů a šestkrát vyhrál. Alcaraze dokonce na jeho oblíbené antuce v Římě vyřídil 6:4 a 6:4. Ze zdánlivě průměrného hráče byl najednou ostře sledovaný objekt, který se usadil na čtvrté příčce světového rankingu.

Pak se ale začaly projevovat problémy. Angličana limitovala zranění levé paže, kterou se při servisu opírá do míčku. Následoval propad do druhé desítky pořadí, i tak se Draper ale drží na parádní 14. pozici žebříčku.

Proces, kterým musel při rekonvalescenci projít, byl velmi komplikovaný. Nešlo o žádnou zlomeninu, nic čemu by pomohl chirurgický zákrok. "Nejsložitější na tom zranění je, že neexistuje jediná správná odpověď na to, jak se hojí. Není to jako například natržení břicha, kdy víte, že uplynou dva nebo tři týdny a budete v pořádku," vyprávěl. Léčba zhmožděné kosti v dominantní paži potřebovala hlavně čas. "Bolest se v průběhu času měnila, ale nejhorší bylo, že nechtěla mizet," svěřil se Angličan pro magazín The National.

Pauza trvala 164 dnů. Možnosti otestoval Draper na začátku února při daviscupovém utkání Velké Británie s Norskem, naplno se ale do tenisového dění vrací právě až nyní v Dubaji. "Nikdy dřív jsem tu nehrál, ale cítím se tu velmi dobře. Vím, že mnoho Britů to tady miluje, mě ale spíš motivuje a dělá radost to, že zase mohu hrát. Upřímně, bylo to složité hlavně psychicky. Svůj život jsem jel rychlostí 160 kilometrů v hodině, neustále si dával nové cíle a každý den cítil adrenalin. A pak jsem najednou musel zpomalit a úplně zastavit," vyprávěl.

Motivaci dodává Djokovič

Optimistou zůstal prý i kvůli Novaku Djokovičovi, který pro něj byl vždy vzorem a jemuž v roce 2021 při svém grandslamovém debutu na Wimbledonu vzal i set. Když srbského šampiona sledoval na Australian Open, prý ho to zase nakoplo do života. "Pro mě je to největší hráč všech dob. Nic, čeho dosáhne, mě nepřekvapí. Je příkladem dlouhověkosti, velikosti. V Austrálii vyhrál desetkrát a teď se zase dostal do finále. Je pro mě inspirací, někým, kým toužím být," smekl.

V Dubaji nemá Draper co ztratit. Jinak tomu bude na amerických betonech v Indian Wells, kde loni triumfoval, a tudíž tam bude obhajovat důležité body. K ruce má nového kouče – za zády mu stojí Jamie Delgado, jenž dříve vedl Grigora Dimitrova a Andyho Murrayho.

Fanynky možná zklamal tím, že si nechal oholit hlavu. Fešácký účes mu bude muset dorůst. Na to on ale nehledí. Je nadšený a motivovaný, i když po několikaměsíční pauze stále opatrný: "Stále jsem na konci procesu rekonvalescence. Ale myslím, že už jsem dostatečně zdravý na to, abych zase hrál brzy mohl hrát týden co týden."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Kapitan_Teplak
25.02.2026 14:48
A je to rukáv nebo se jen inspiroval u Martincové ?
PTP
25.02.2026 14:35
Kouty jako Bára Krejčíková - tak to bude GS natošup
Sincaraz
25.02.2026 13:05
a s tetovaním a la SS na ramene
pantera1
25.02.2026 13:21
Všichni se třeste, teď vám ukážu. S výzorem Nácka vypadá nebezpečně. Že by Hanební pancharti pokračovali na kurtech .
Sincaraz
25.02.2026 13:31
frenkie57
25.02.2026 13:46
Zrovna minulý týden jsem na ně koukal. Tarantino ve výborné formě. A Christoph Waltz si tady odstartoval svoji hollywoodskou kariéru.

Draper bude ještě chvíli v tzv. záběhu, ale nepochybuju, že to brzy zase pořádně rozbalí. Je to po čertech dobrej plejer. Britové potřebovali po Andym novou výraznou tenisovou osobnost. Hlavně jeho souboje s Macháčem nebo Menšíkem mně bavily.
Sincaraz
25.02.2026 13:54
aj s Alcarazom hral dobré zápasy
