Olympijský turnaj tři dny po Wimbledonu? Naprostá šílenost, vtip, zlobí se experti
Nejvíce komplikací se očekává především u hráčů a hráček, kteří se dostanou až do závěrečných kol Wimbledonu. Finále slavného grandslamu se odehrají v neděli 16. července a už o tři dny později začne olympijský turnaj v Los Angeles. Tenisté tak budou muset absolvovat dlouhý přesun přes několik časových pásem a prakticky bez času na aklimatizaci nastoupit do další prestižní akce.
"Je to naprostá šílenost,“ ohodnotil program respektovaný novinář José Morgado. "Bral jsem to jako vtip, ale nebyl," přidal se italský žurnalista Marco Mazzoni. A zdaleka nebyli sámi.
Většina olympijských účastníků by ale podobné problémy mít neměla. V době závěrečných kol Wimbledonu už bude značná část hráčského pole vyřazena, takže do Spojených států odcestuje s dostatečným předstihem a bude mít čas na přípravu. Olympijský tenisový turnaj se uskuteční od 19. do 28. července 2028 a nově bude trvat deset dní namísto dosavadních devíti. Hrát se bude v areálu Carson Courts, který se nachází přibližně dvacet minut od centra Los Angeles.
Komplex disponuje jedenácti venkovními tvrdými kurty. Součástí areálu je centrální dvorec s kapacitou 10 000 diváků, dva další show kurty a osm vedlejších kurtů. V minulosti hostil například exhibiční sérii UTS, přestože dosud nebyl dějištěm turnaje oficiálního okruhu ATP ani WTA.
Formát soutěže zůstane stejný jako na předchozích olympijských hrách. Ve dvouhrách mužů i žen nastoupí shodně 64 hráčů, čtyřhry nabídnou soutěž pro 32 párů a smíšená čtyřhra bude mít šestnáct dvojic. Každá země bude moci vyslat maximálně čtyři hráče do dvouhry, dva páry do čtyřhry a jednu dvojici do mixu. Účastníci budou určeni podle světového žebříčku z 12. června 2028, tedy den po skončení Roland Garros.
V souvislosti s olympijskými hrami se znovu objevily také spekulace o budoucnosti některých legend. Už dříve se objevily úvahy, že by právě olympiáda v Los Angeles mohla být posledním turnajem kariéry Novaka Djokoviče i Sereny Williamsové. Zda se tyto předpoklady skutečně naplní, však ukáže až čas.
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