Ósakaová: Chci zase vyhrávat grandslamy, pořád patřím k nejlepším

Naomi Ósakaová (27) se na Masters v Montrealu výrazně připomněla. Po jednom z nejrychlejších vítězství své kariéry, když za pouhých 50 minut deklasovala Anastasiji Sevastovovou (35) a povolila jí jediný gem, si zajistila postup do čtvrtfinále a zároveň vyslala soupeřkám jasný vzkaz – je zpět ve formě. "Chci zase vyhrávat grandslamy," netají své vzrůstající sebevědomí šampionka.

"Jsem bezpochyby velmi šťastná. Myslím, že dnešek byl rychlejší, než jsem očekávala, ale jsem velmi spokojená s tím, jak se zápas vyvíjel, a těším se na své další utkání," uvedla po vítězství japonská tenistka, momentálně 49. hráčka světového žebříčku.

Na tiskové konferenci se rozpovídala i o tom, co stojí za jejími nedávnými výkony: "Měla jsem velmi těžký zápas ve Wimbledonu a to mě trochu donutilo přehodnotit věci. Pak jsem samozřejmě jela do Washingtonu a tam jsem hrála slušně. Snažím se sbírat vítězství na tvrdém povrchu. Začínám své hře věřit, mám sebevědomí."

"Je to možná trošku zvláštní, ale nejsem tak zapálená do hry jako dříve, spíše si tenis více užívám. To, že se mi teď daří, je výsledek kvalitního tréninku. Tenis mám ráda a neřeším už tolik, jaké bude mít výsledky," pokračuje Ósakaová.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka zůstává při zemi a volí trpělivý přístup. "Mluvila jsem s otcem a on řekl, že už to, že je člověk zdravý a šťastný, je úspěch. S tím souhlasím, ale chci víc."

"Samozřejmě bych chtěla vyhrávat grandslamy, určitě bych chtěla být v první desítce, ale musím jít krok za krokem a stanovovat si menší cíle, které se časem stanou většími. Být tady ve čtvrtfinále je prvním krokem, doufejme, že se dostanu třeba i do finále."

Ósakaová se také rozpovídala o svém podání, které patří mezi její zbraně: "Vyrůstala jsem v době, kdy jsem sledovala Serenu hrát. Mohla prohrávat 0:40 a pak dala čtyři esa. Někdy na ni při své hře myslím. Není třeba dát vždycky eso, je třeba mít prostě kvalitní a jistý servis, který vás podrží. Navíc si myslím, že stále patřím k nejlepším hráčkám na světě," uzavírá Ósakaová.