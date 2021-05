Ósakaová neustála kritiku za bojkot médií. Z French Open po první výhře odstupuje

Ve zveřejněném prohlášení Ósakaová konstatovala, že netušila, jakou situaci svým postojem vyvolá. "Myslím, že nejlepší pro celý turnaj, ostatní hráče a můj klid teď bude, když odstoupím, aby se všichni mohli soustředit zase jen na tenis v Paříži," napsala čtyřnásobná grandslamová šampionka.

Pořadatelé French Open vyjádřili japonské hvězdě sympatie. "V první řadě je nám to líto a cítíme s Naomi Ósakaovou,“ uvedl prezident francouzského tenisového svazu Gilles Moretton, jenž bojkot před turnajem ostře kritizoval. Její nynější krok označil za nešťastný. "Přejeme jí to nejlepší a co nejrychlejší uzdravení. Těšíme se, že ji uvidíme příští rok,“ dodal.

Zaskočená byla vývojem kauzy i osmnáctinásobná grandslamová šampionka Martina Navrátilová. "Jsem z toho smutná. Opravdu doufám, že bude v pořádku," řekla česká rodačka. "Jako sportovce nás učili, jak se starat o naše těla, psychický a emocionální aspekt možná přijde až moc zkrátka. Jde tu o víc, než jestli chodit nebo nechodit na tiskovky," dodala.

Ocenila, že se Ósakaová rozhodla situaci dál nehrotit. "Všechna čest Naomi, že se tolik stará o ostatní hráče. Když se ale snažila situaci pro sebe i ostatní vylepšit, neúmyslně ji zhoršila. Doufám, že tohle řešení, to odstoupení, i když je to brutální, jí umožní začít proces uzdravování," uvedla Navrátilová.

Za neúčast na povinné tiskové konferenci po zápase 1. kola Ósakaová dostala v Paříži pokutu 15.000 dolarů (přes 381.000 korun). Grandslamoví organizátoři ji navíc varovali, že pokud bude v ohlášeném bojkotu pokračovat, hrozí jí vyloučení nejen z French Open, ale i z dalších turnajů velké čtyřky.

Ósakaová uznala, že mohla své oznámení načasovat a vysvětlit lépe. Psychické zdraví sportovců ale považuje z vlastní zkušenosti za zásadní. "Pravda je, že jsem od US Open 2018 trpěla dlouhými záchvaty depresí a měla jsem obrovské problémy to zvládnout. Všichni, kdo mě znají, vědí, že jsem introvert, a na turnajích mě často vidíte nosit sluchátka, což mi pomáhá zvládnout moji sociální úzkost," uvedla.

Právě stres z vystupování před médii označila Ósakaová za hlavní důvod svého bojkotu. Uznala, že tenisový novináři se k ní nikdy nechovali nefér, před tiskovými konferencemi ji prý ale často přepadaly záchvaty paniky.