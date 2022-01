Ósakaová ve 3. kole nevyužila mečboly proti Anisimovové a titul na Australian Open neobhájí

AUSTRALIAN OPEN - Naomi Ósakaová na Australian Open na své triumfy z let 2019 a 2021 nenaváže. Letos japonská tenistka skončila už ve třetím kole, v němž proti Amandě Anisimovové nevyužila dva mečboly, prohrála v super tie-breaku třetího setu a ve světovém žebříčku se propadne až do deváté desítky. 20letá Američanka v osmifinále vyzve v souboji letos neporažených hráček světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

Naomi Ósakaová před rokem na Australian Open získala čtvrtý grandslamový titul, od té doby se už ale ani jednou nedostala do finále. A to především vinou psychických problémů.



Loni na Roland Garros totiž začala s ohledem na duševní zdraví bojkotovat tiskové konference, neustála kritiku okolí a po úvodní výhře ze soutěže odstoupila. Posléze se omlouvala i z dalších turnajů a když už hrála, úpěchu se nedočkala.



A to ani na grandslamech, na kterých bude už počtvrté v řadě chybět mezi šestnáctkou nejlepších. Po odstoupení z Roland Garros ve Wimbledonu vůbec nestartovala a na dalších dvou akcích vypadla v roli obhájkyně titulu ve 3. kole. Na US Open i dnes na Australian Open.



V Melbourne 24letá Japonka ztroskotala na o čtyři roky mladší Američance Amandě Anisimovové. Přestože přišla pouze jednou o podání, neproměnila 9 z 10 brejkbolů včetně dvou mečbolů za stavu 5-4 ve třetím setu a v rozhodujícím super tie-breaku zápas ztratila.



Bývalá světová jednička Ósakaová se tak ve světovém žebříčku propadne až do deváté světové desítky, až do léta však nebude obhajovat téměř žádné body.



20letá Anisimovová, jež v úvodu sezony v Melbourne ovládla turnaj WTA 250, navázala na skalp olympijské vítězky Belindy Bencicové, vyhrála i osmý letošní zápas a potřetí v kariéře postoupila do osmifinále grandslamu.



Před třemi lety na Australian Open v něm nestačila na Petru Kvitovou, následně na Roland Garros podlehla až v semifinále pozdější šampionce Ashleigh Bartyové. A právě Australnku vyzve v příštím zápase v Melbourne.



Rovněž dvojnásobná grandslamová šampionka a světová jednička Bartyová je letos stále neporažená. 25letá Australanka, která před dvěma týdny triumfovala v Adelaide, si sedmou výhru sezony připsala dnes proti Camile Giorgiové. Italku porazila i díky odvrácení všech čtyř brejkbolů 6-2 6-3.