Ósakaová věnuje odměnu ze Cincinnati obětem zemětřesení na Haiti

Haiti v sobotu zasáhlo zemětřesení o síle 7,2 stupně, které si vyžádalo nejméně 304 obětí a podle odhadů byly zničeny stovky domů. "Když jsem viděla tu spoušť, zasáhlo mě to," uvedla Ósakaová na twitteru.

"Teď se chystám na turnaj a všechny finanční odměny z něj věnuji na pomoc Haiti. Vím, že krev našich předků je silná a opět se zvedneme," přidala čtyřnásobná grandslamová vítězka, jejíž otec z Haiti pochází.

Loni Ósakaová na Western & Southern Open, kdy se však kvůli pandemii nehrálo v Cincinnati, ale v New Yorku, došla až do finále. Do něj kvůli zranění nenastoupila a titul získala Victoria Azarenková z Běloruska.

Letos Ósakaová v Cincinnati odstartuje zápasem proti domácí Cori Gauffové, nebo jedné z kvalifikantek. Naposledy se představila na domácí olympiádě v Tokiu, kde vypadla v osmifinále s Markétou Vondroušovou.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising ❤️