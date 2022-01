Ósakaová za obhajobou vykročila hladkou výhrou nad Osoriovou a je letos stále neporažena

Naomi Ósakaová po incidentu na French Open v dalším průběhu loňské sezony odehrála pouhé tři turnaje. Naposledy se představila na US Open, kde rovněž obhajovala titul, a ve třetím kole nedopodávala souboj s pozdější finalistkou Leylah Fernandezovou.

Na grandslamech o úspěšnou obhajobu usiluje již počtvrté. V Melbourne zvládla i čtvrtý letošní zápas (nenastoupila k semifinále generálky), když si v prvním kole Australian Open poradila dvakrát 6-3 s debutantkou v hlavní soutěži Camilou Osoriovou.

