Oslabení pro italské obhájce titulu. Sinner a Musetti budou místo Davis Cupu odpočívat

Davis Cup Update: Italy to Compete Without Sinner and Musetti in Bologna



Despite the absence of Jannik Sinner and Lorenzo Musetti, Italy will still bring a strong squad to Bologna! Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori, and Simone Bolelli are… pic.twitter.com/tHk2w0KAhL — TennisTime (@Tennistimechat) September 7, 2024