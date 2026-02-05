Ostrava bude mít domácí šampionku! Detiucová se postarala o vyřazení poslední hrozby
Brooksová/Feng – Detiucová/Santamariaová 3:6, 6:1, 8:10
Zatímco ve dvouhře už nemá Česko po čtvrtečních porážkách Lindy Fruhvirtové a Nikoly Bartůňkové žádné zastoupení, v pátečním semifinále čtyřhry jsme získali jistotu, že trofej pro šampionku přece jen v ostravské hale zvedne nad hlavu domácí tenistka.
Zařídily to Detiucová se Santamariaovou, které udolaly britsko-čínský tandem Madeleine Brooksová, Shuo Feng. Rozhodující super tie-break nakonec nabídl pořádné drama. Češka s Američankou vedly už 6:2, ale náskok ztratily a musely otáčet skóre 7:8. To zvládly na výbornou a po chybě Číňanky proměnily hned první mečbol.
Detiucová se Santamariaovou se už můžou chystat na sobotní finálový duel. Češka prohrála obě předchozí deblová finále na nejvyšším okruhu, americká hráčka naopak vlastní tři trofeje. V sobotu narazí buď na ryze české duo ve složení Havlíčková a Šalková, nebo jiný česko-americký tým, který tvoří Sisková s Gleasonovou.
V pátek jsou na programu také oba semifinálové zápasy dvouhry. Ty obstarají Američanka Katie Volynetsová s Britkou Katie Boulterovou a Francouzka Diane Parryová s Němkou Tamarou Korpatschovou.
