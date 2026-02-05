Ostrava bude mít domácí šampionku! Detiucová se postarala o vyřazení poslední hrozby

DNES, 16:01
Aktuality
WTA OSTRAVA - Tenisový turnaj kategorie WTA 250 v ostravské hale pozná v sobotu minimálně jednu domácí šampionku. Anastasia Detiucová s Američankou Sabrinou Santamariaovou se totiž v semifinále deblové soutěže postaraly o vyřazení poslední dvojice, ve které nefiguruje žádná z českých tenistek. O titul se utkají s Lucií Havlíčkovou a Dominikou Šalkovou, nebo Annou Siskovou, která startuje po boku Quinn Gleasonové.
Anastasia Detiucová pomohla k jistotě českého triumfu v Ostravě (© ČTK / imago sportfotodienst / Alex Nicodim)

Brooksová/Feng – Detiucová/Santamariaová 3:6, 6:1, 8:10

Zatímco ve dvouhře už nemá Česko po čtvrtečních porážkách Lindy Fruhvirtové a Nikoly Bartůňkové žádné zastoupení, v pátečním semifinále čtyřhry jsme získali jistotu, že trofej pro šampionku přece jen v ostravské hale zvedne nad hlavu domácí tenistka.

Zařídily to Detiucová se Santamariaovou, které udolaly britsko-čínský tandem Madeleine Brooksová, Shuo Feng. Rozhodující super tie-break nakonec nabídl pořádné drama. Češka s Američankou vedly už 6:2, ale náskok ztratily a musely otáčet skóre 7:8. To zvládly na výbornou a po chybě Číňanky proměnily hned první mečbol.

Detiucová se Santamariaovou se už můžou chystat na sobotní finálový duel. Češka prohrála obě předchozí deblová finále na nejvyšším okruhu, americká hráčka naopak vlastní tři trofeje. V sobotu narazí buď na ryze české duo ve složení Havlíčková a Šalková, nebo jiný česko-americký tým, který tvoří Sisková s Gleasonovou.

V pátek jsou na programu také oba semifinálové zápasy dvouhry. Ty obstarají Američanka Katie Volynetsová s Britkou Katie Boulterovou a Francouzka Diane Parryová s Němkou Tamarou Korpatschovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
