Ostrava láká na hvězdné obsazení už v kvalifikaci. O nabitou hlavní soutěž se poperou Nosková či Bouchardová

"Rýsuje se nám neskutečně silná kvalifikace," uvedl v tiskové zprávě majitel pořádající společnost Perinvest Tomáš Petera. "Jsou v ní tenistky, které by se jinde neměly problém dostat přímo do hlavní soutěže. Hned deset z nich v současnosti patří do světové špičky," doplnil Petera.

Vedle Bouchardové a sedmnáctileté Noskové se do turnaje přihlásila nedávná přemožitelka Sereny Williamsové z US Open Australanka Ajla Tomljanovicová. Hrát by měla také Číňanka Shuai Zhang nebo vítězka dvou letošních turnajů Američanka Bernarda Peraová. Divokou kartu do kvalifikace získala současná jednička juniorského žebříčku Lucie Havlíčková.

Hlavní hvězdou turnaje bude první hráčka světa a čerstvá vítězka US Open Šwiateková. "Mít v pavouku někoho takového je sen každého diváka i pořadatele," uvedl Petera. Přihlášena je také Řekyně Maria Sakkariová, Španělka Paula Badosaová, Ruska Darja Kasatkinová, Britka Emma Raducanuová, Švýcarka Belinda Bencicová nebo obhájkyně loňského triumfu Estonka Anett Kontaveitová.

K hlavním českým nadějím bude patřit čtvrtfinalistka US Open Karolína Plíšková, loňská dvojnásobná vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková nebo Karolína Muchová. "V Ostravě budu hrát po dvou letech a už teď se moc těším. Zahrát si před českými fanoušky je pro mě vždy něco speciálního. Na Ostravu mám hezké vzpomínky i díky zápasům Fed Cupu a doufám, že tu bude zase skvělá atmosféra," uvedla Plíšková.

Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal. Na kvalifikaci stojí 100 korun, na první dvě kola se cena pohybuje od 300 do 400 korun. Od čtvrtfinále do finále vyjdou lístky na 400 až 500 korun. Finále se uskuteční v neděli 9. října.