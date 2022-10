Ostrava: Suverénní start Krejčíkové a cenný skalp Muchové. Kvitová je po výhře nad Badosaovou ve čtvrtfinále

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte dosáhla jen na dvě vítězné série a jedinou čtvrtfinálovou účast. Šestadvacetiletou Češku však zřejmě povzbudilo zkompletování kariérního Grand Slamu ve čtyřhře na US Open, protože od té doby exceluje i v singlových zápasech.

Rodačka z brněnských Ivančic před týdnem se ztrátou jediného setu ovládla halu v estonském Tallinnu, získala svůj první letošní a celkově čtvrtý titul a vynikající formu si evidentně přivezla i do Ostravy. Na domácí halové akci začala demolicí Shelby Rogersové, Američanku přehrála 6-2 6-2 a připsala si šesté vítězství v řadě.

Krejčíková do utkání vstoupila brejkem, který po třech odvrácených brejkbolech v řadě potvrdila. A od té chvíle už měla v premiérovém souboji s Rogersovou jasně navrch. Další šanci na brejk jí nabídla jen za stavu 4-1 a i tu zlikvidovala. Na podání dohromady ztratila pouhých 11 fiftýnů, využila všechny čtyři brejkbolové příležitosti a za hodinu a čtvrt vyrovnala své maximum v Ostravar Aréně.

"Určitě to nebylo snadné utkání. Ačkoliv výsledek vypadá jasně, tahaly jsme se. Shelby zahrála také plno dobrých balonů a měla v zápase hodně šancí. Jsem ráda, že se mi podařilo všechny její příležitosti zničit a zahrála jsem dobrý zápas," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

O postup do čtvrtfinále se utká s Belindou Bencicovou. Olympijskou šampionku potkala v sobotu v Tallinnu a po úspěšném obratu na ni na třetí pokus našla recept.

Tallinn champ Barbora Krejcikova beats Shelby Rogers 6-2, 6-2 to reach the 2nd round in Ostrava. Playing really well.



6 consecutive wins and will face Bencic again tomorrow. Beat her 5 days ago in Tallinn. — José Morgado (@josemorgado) October 5, 2022

Karolína Muchová v posledních dnech podobně jako Krejčíková chytla skvělou formu a vypadá to, že je konečně zase fit. Šestadvacetiletá Češka do letošní sezony naskočila až na konci března a před týdnem se v Tallinu na svém teprve devátém turnaji v tomto roce dostala do prvního čtvrtfinále od loňského Wimbledonu.

Stejně jako její krajanka pokračuje ve skvělých výkonech i v domácí hale. Rodačka z Olomouce si v úvodním kole vyšlápla 6-4 6-4 na světovou patnáctku a nasazenou sedmičku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Muchová přitom v obou setech prohrávala o brejk. Zatímco v prvním dějství zaváhání v úvodním gamu na servisu okamžitě napravila, ve druhé sadě musela likvidovat manko 1-4 a v osmé hře celkem čtyři brejkboly, tři v řadě. Srovnáním skóre rozjetou Brazilku zlomila, a dokonce otočila na 5-4. Haddadová Maiaová se před závěrečným gamem nechala v útrobách Ostravar Arény ošetřovat, ale Muchová se rozhodit nenechala a utkání zakončila čistou hrou na podání.

"Na ranking jsem se moc nedívala. Nekoukám, kdo je zrovna na kolikáté příčce. Jsem ráda, že jsem tu dostala volnou a kartu a že mohu s těmi holkami hrát. Ať už jsou dvacáté, padesáté nebo sté, mám vždy šanci na výhru," uvedla Muchová.

Postupem do druhého kola vyrovnala své maximum na domácím halovém podniku, o jeho vylepšení bude usilovat proti kvalifikantce Caty McNallyové. Američanku v jediném dosavadním souboji jasně porazila.

Parádní bitvu vygradovanou v posledních gamech divákům předvedly bývalá světová dvojka Petra Kvitová se současnou druhou hráčkou světa Paulou Badosaovou. K velké radosti domácích fanoušků se z vítězství 7-6 6-4 radovala česká tenistka, které se povedla odveta za vyřazení z letošního Wimbledonu.

Kvitová v divácky atraktivním souboji plném skvělých výměn zlikvidovala 9 z 10 brejkbolů, ale také spotřebovala osm mečbolů, než duel ukončila přímým bodem z podání. Především v závěru tenistky do míčku 'bušily' a skoro se zdálo, že soutěží o nejrychlejší úder.

"Byl to fyzicky i psychicky hodně náročný zápas. Hlavně poslední tři gamy byly hodně intenzivní. Strašně moc mi pomohla podpora diváků, moc jim za to děkuju," vydýchávala se ještě 30letá Kvitová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Firing on all cylinders @Petra_Kvitova books her place in the quarterfinals and knocks out the No.2 seed Badosa!#OstravaOpen pic.twitter.com/Sc6A7Pr5KU — wta (@WTA) October 5, 2022

Světová dvacítka Kvitová, jež minulý týden bojovala s virózou, si už potřetí za poslední dva měsíce připsala skalp hráčky Top 10. O obhájení loňského semifinále se utká s vítězkou letošního Wimbledonu Kazaškou Jelenou Rybakinovou, nebo Aliaksandrou Sasnovičovou.

Kromě Krejčíkové a Muchové se zítra pokusí navázat na Kvitovou a postoupit do čtvrtfinále ještě Tereza Martincová, která změří síly s turnajovou trojkou a obhájkyní titulu Anett Kontaveitovou.

Úspěšně dnes odstartovala světová jednička Iga Šwiateková. Hodinu a půl vzdorující Australanka Ajla Tomljanovicová Polce, jež se představila poprvé od triumfu na US Open, za stavu 7-5 a 2-2 kvůli zranění vzdala.

Hradecká odehrála poslední domácí turnaj

S turnajem se naopak rozloučily ve čtyřhře Lucie Hradecká s Lindou Noskovou, které nestačily na Američanky Caty McNallyovou a Alyciu Parksovou 4-6 3-6. Sedmatřicetiletá Hradecká potvrdila, že šlo o její poslední duel před domácími fanoušky.

Vítězka 26 titulů z deblu Hradecká, která v září připustila, že hraje poslední sezonu v kariéře, vypadla po boku o dvacet let mladší Noskové hned v úvodu turnaje. Proti McNallyové s Parksovou přišly čtyřikrát o servis a prohrály za 70 minut.

"Je to určitě poslední domácí turnaj. Ještě se chystám do San Diega a Guadalajary," řekla po utkání Hradecká.

O druhé překvapení v turnaji se už nepostaraly Nikola Bartůňková a Barbora Palicová. Ve čtvrtfinále české teenagerky podlehly 6-7 3-6 druhé nasazené kazašsko-brazilské dvojici Anna Danilinová a Beatriz Haddadová Maiaová.