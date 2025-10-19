Padesát minut a bylo po všem. Knutsonová zničila bývalou členku elitní stovky
Jakupovičová – Knutsonová 0:6, 0:6
Svou dobu slávy už má Jakupovičová za sebou. V současné době se srbská tenistka nachází na 300. místě, že by však proti rodačce kalifornského z Fair Oaks Knutsonové neuhrála ani hru, to nečekala ani v nejčernějších snech.
Úvodní dva gamy ještě nějakému šokujícímu výsledku nenasvědčovaly. Oba se hrály přes shody, v obou byla šťastnější česká tenistka. Ve zbytku sady se ale na kurtu odehrávala naprosto jednoznačná záležitost. Jakupovičová si od té doby připsala pouhé čtyři body a za 20 minut schytala nepopulárního kanára.
Černá můra zkušené Srbky ale pokračovala. Ani ve druhém setu si nebyla schopná uhrát podání, o gamech na returnu nemluvě. Na rozdíl od první sady, kdy jí k zisku alespoň jedné hry chyběl jediný míč, se tentokrát nedostala ani k takové možnosti.
Knutsonová ve svém největším finále obrat nedokonala. V Portugalsku podlehla Jacenkové
Jen ve čtvrté hře druhé sady se dostala do stavu 40:40, na víc ale nedosáhla. Na kurtu jednoznačně dominovala 199. hráčka světa Knutsonová, která si za 47 minut hry dokráčela k naprosto pohodovému vítězství dvakrát 6:0.
Maximem české tenistky je 155. příčka, na kterou se dostala prakticky přesně před dvěma lety. Její soupeřka byla v sezoně 2018 na životní 69. příčce. Debakl s Knutsonovou byl její šestou porážkou z posledních osmi zápasů.
