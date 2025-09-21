Knutsonová ve svém největším finále obrat nedokonala. V Portugalsku podlehla Jacenkové

DNES, 14:25
Aktuality 6
WTA 125k CALDAS DA RAINHA - Gabriela Knutsonová (28) jeden ze svých životních turnajů titulem nezakončila. Česká tenistka ve finále na podniku WTA 125k v portugalském Caldas da Rainha prohrála po třísetové bitvě 2:6, 7:5, 2:6 v duelu dvou nenasazených hráček s Ruskou Polinou Jacenkovou (21). Může ji však těšit návrat zpátky do TOP 200.
Profily hráčů
Knutson Gabriela
Iatcenko Polina
Gabriela Knutsonová své největší finále prohrála ve třech setech (@ Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Jacenková – Knutsonová 6:2, 5:7, 6:2

Knutsonová zápas nerozehrála dobře. V prvním setu si ani jednou neudržela podání, dva ze čtyř brejků si sice dokázala vzít zpět, na zisk sady to ale rozhodně proti Jacenkové nestačilo. Ani ve druhé sadě česká hráčka nezačala nejlépe, když ztratila první tři hry.

Povedlo se jí však skóre otočit a vedla 4:3. V devátém gamu však znovu zaváhala na podání a soupeřka šla podávat na vítězství. České hráčce se však podařil další malý obrat, nejdříve Rusce nedovolila utkání dopodávat, srovnala a brejk následně potvrdila. Ve dvanácté hře využila šance a díky třem získaným gamům v řadě srovnala na 1:1 na sety.

Knutsonové se ale nepovedl start ani třetí sady a po zisku pouhých dvou bodů prohrávala 0:2. Dokázala už pouze snížit na 2:3, následující tři hry ale patřily Rusce. V závěrečném gamu ještě Češka bojovala, ani odvrácení čtyř mečbolů jí však nepomohlo a po dvou hodinách a 17 minutách finále prohrála.

Česká hráčka si kvůli postupu do největšího finále kariéry výrazně polepší v žebříčku WTA. Čeká ji skok o více než 40 místo a vrátí se do TOP 200. Jejím dosavadním kariérním maximem je 155. příčka, na kterou se dostala v listopadu roku 2023.
Knutsonová si svou účast ve finále musela pořádně vybojovat. Ve třech ze čtyř zápasů musela otáčet z 0:1 na sety, stejně jako v boji o titul, v tom už ji však nezbily síly. Cestou do finále vyřadila v osmifinále turnajovou osmičku Evu Vedderovou a ve čtvrtfinále i čtyřku Dariu Snigurovou. V semifinále přehrála letos ve formě hrající Carol Leeovou.
Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
PTP
21.09.2025 15:06
Ten anglickej Polák v rakouských lázních asi neumí německy, Víťo rychle se přejmenuj na Witek Pokrzywa!
Reagovat
jih
21.09.2025 14:35
Dobrý. Já jsem to ani tak napínavé nečekal.
Reagovat
com
21.09.2025 14:28
Nic jinyho sem od Knutsonky necekal smile
Reagovat
PTP
21.09.2025 14:33
Ani já od tebe.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.09.2025 14:35
já teda jinýho smajlíka
Reagovat
com
21.09.2025 14:46
já se už vyblil u Igušky
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist