Knutsonová ve svém největším finále obrat nedokonala. V Portugalsku podlehla Jacenkové
Jacenková – Knutsonová 6:2, 5:7, 6:2
Knutsonová zápas nerozehrála dobře. V prvním setu si ani jednou neudržela podání, dva ze čtyř brejků si sice dokázala vzít zpět, na zisk sady to ale rozhodně proti Jacenkové nestačilo. Ani ve druhé sadě česká hráčka nezačala nejlépe, když ztratila první tři hry.
Povedlo se jí však skóre otočit a vedla 4:3. V devátém gamu však znovu zaváhala na podání a soupeřka šla podávat na vítězství. České hráčce se však podařil další malý obrat, nejdříve Rusce nedovolila utkání dopodávat, srovnala a brejk následně potvrdila. Ve dvanácté hře využila šance a díky třem získaným gamům v řadě srovnala na 1:1 na sety.
Knutsonové se ale nepovedl start ani třetí sady a po zisku pouhých dvou bodů prohrávala 0:2. Dokázala už pouze snížit na 2:3, následující tři hry ale patřily Rusce. V závěrečném gamu ještě Češka bojovala, ani odvrácení čtyř mečbolů jí však nepomohlo a po dvou hodinách a 17 minutách finále prohrála.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře