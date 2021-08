Pála: Zlatá a stříbrná z olympiády? To je prostě bomba

"Mám za holky obrovskou radost, že se to povedlo. Máme skvělé tenistky, očekávání jsou vždycky velký a jsem rád, že to dokázaly," řekl Pála po skončení tenisových bojů v Ariake Areně. "Zlatá a stříbrná? To je bomba, co si budeme povídat. To je neskutečný," konstatoval.

Před pěti lety měl po třech bronzech na hrách v Riu de Janeiro v očích slzy štěstí. Tentokrát mu zářily nadšením, vždyť zlato získal český tenis poprvé. "Fantazie," vystihl.

Turnaj z českého pohledu uzavřelo finále deblistek. Krejčíková a Siniaková dokázaly jako jediné ze všech pěti soutěží potvrdit roli nejvýše nasazených hráček. "To stojí obrovské úsilí, ale zvládly to fantasticky," chválil bývalý deblista Pála a vysvětlil, v čem tkví síla olympijských šampionek: "Jsou výborné singlistky a skvělé deblistky a tahle kombinace je nebezpečná. Proti ostatním párům můžou hrát singlově i deblově, což je strašný plus. Znají se, jsou sehraný a to dělá největší rozdíl."

Silnou sestavu měly Češky ve dvouhře. Bronzová medailistka z Ria Petra Kvitová ale vypadla v horku a vlhku už ve druhém kole, finalistka Wimbledonu Karolína Plíšková ve třetím stejně jako vítězka Roland Garros Krejčíková, na kterou dolehla únava z programu posledních týdnů.

Svůj potenciál po dvou letech od finále French Open ukázala Vondroušová. K dobré obraně a pohybu přidala více aktivní hry, mimo jiné vyřadila domácí hvězdu Naomi Ósakaovou a Ukrajinku Elinu Svitolinovou a prohrála až boj o zlato. "Má toho spoustu před sebou. Vidí, že dokáže hrát s nejlepšími. Je šikovná, jen občas potřebuje hrát odvážněji," uvedl Pála.

Markéta byla pod tlakem, v 1. kole ji svazovala nervozita

Vondroušová zvládla i tlak, který na sobě měla poté, co při nominaci na olympiádu využila tzv. chráněný žebříček. Takovou možnost měla kvůli zranění v druhé půlce roku 2019, kdy po Roland Garros vyřešila problém se zápěstím až operací. Vzhledem k posunu olympiády o rok kvůli koronaviru mohla předchozí žebříčkové umístění využít a dostala se tím pádem před Karolínu Muchovou, která je aktuálně v pořadí WTA výše. Na sociálních sítích za to Vondroušová sklidila i negativní reakce.

"Tak to bylo daný a ona se logicky přihlásila," konstatoval Pála a dodal: "V prvním utkání proto byla hodně nervózní, moc chtěla, ale pak navázala na tréninky a hrála perfektně."

Pála s Kunstem měli tenistky a Tomáše Macháče ve dvouhře mužů na starosti sami. Osobní trenéři se totiž vzhledem k omezenému počtu doprovodu na olympiádu nedostanou. S kouči jednotlivých hráček se snažil být Pála alespoň v kontaktu. "Vždycky jsou to důležité a cenné rady. Tohle je potřeba vědět. Každý trenér má rád postřeh od někoho jiného, je to vzájemné. Je potřeba spojit síly a snažit se, aby se úspěch dostavil, tak jako tady," pronesl Pála.

Stejně jako v Riu podle Pály tenistkám pomohla i nálada v českém týmu v olympijské vesnici ."Ta to vždy umocní. Je to výjimečný, když vidí na ostatních sportovcích, co to pro všechny znamená, když se fandí ve vesnici, že to jsou nádherné zážitky. Omezení jsou velký, ale když se získaly medaile z jiných disciplín, tak atmosféra na všechny dýchne," řekl Pála.

Tenistky získaly v Tokiu v pořadí sedmou a osmou medaili české výpravy. "Zážitky to byly parádní a doufám, že ještě nějaké medaile pro Česko přibudou," přál si Pála.