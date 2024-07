Paoliniová: Odehrála jsem lepší finále než v Paříži, ale znovu to nestačilo

Italka Jasmine Paoliniová litovala po porážce ve finále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou další promarněné šance na první grandslamový titul. Českou hráčku ocenila za komplexní hru. Na tiskové konferenci po prohře 2:6, 6:2, 4:6 řekla, že sehrála lepší zápas než před měsícem ve finále Roland Garros, přesto to nestačilo. Bude pokračovat v tvrdé práci a věří, že se titulu z turnajů "velké čtyřky" dočká.

"Těžko se mi teď o tom mluví, ale i tak to byly opravdu skvělé dva týdny. Musím to vzít a dál tvrdě pracovat. Jsem si jistá, že na to mám. Teď jsem byla blízko, ale nestačilo to," uvedla Paoliniová.

Osmadvacetiletá turnajová sedmička přišla v zápase hned o první servis a úvodní sadu ztratila za 36 minut. Poté ale hru zlepšila, získala druhou sadu a ve třetím setu držela podání do stavu 3:3. Při druhém brejkbolu Krejčíkové však udělala jedinou dvojchybu v zápase, o podání přišla a Češka následně duel doservírovala.

"Zápas jsem začala špatně, ale řekla jsem si, že se zkusím trochu uvolnit, vrátit se ve druhém setu a trochu zatlačit, protože jsem se hodně hlídala a dost toho netrefila. Ona hrála v první sadě dost dobře. Podávala výborně a měla vysoká procenta prvního servisu. Bylo to těžké, ale myslím, že jsem odehrála lepší finále než posledně. Přesto to pořád nestačilo," uvedla Paoliniová, jež v červnu prohrála ve finále Roland Garros s Polkou Igou Šwiatekovou.

Krejčíkovou, která vyhrála turnaj na trávě v All England Clubu z pozice nasazené jednatřicítky a navázala na loňský triumf Markéty Vondroušové, ocenila za její hru. "Myslím, že servírovala lépe než já. A také velmi dobře trefovala své údery. Hrála míčky ve skvělých úhlech. Je to opravdu komplexní hráčka. Je hodně dobrá," uvedla Paoliniová.

I přes porážku se snažila brát vystoupení ve Wimbledonu pozitivně. Do letošního ročníku zde nevyhrála jediný zápas. Nyní se stala první Italkou v tzv. open éře, která se do rozhodujícího zápasu o titul probojovala.

"Celkově je to zatím skvělý rok. Myslím, že jsem si pořád úplně neuvědomila, že jsem se dostala do finále Wimbledonu. Je to něco úžasného. Doufám, že budu takhle pokračovat. Chci si ty výsledky, kterých jsem dosáhla, užít. Ale teď je to trochu těžké, protože jsem lehce zklamaná," doplnila Paoliniová, která by se měla posunout ve světovém žebříčku na životní páté místo.