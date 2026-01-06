Parádní česká středa. Ve čtvrtfinále challengerů jsou čtyři naděje v čele s Kopřivou
Taková česká úspěšnost se vidí málokdy a pokaždé je důvod ji slavit. A to i na nižších úrovních. Ve středu se v osmifinálových zápasech na mužských challengerech představily čtyři české naděje a všechny dokázaly postoupit do dalšího kola.
Jako první nastoupil Kopřiva v Austrálii a opět splnil roli nasazené jedničky. Po skreči Keie Nišikoriho v prvním kole ustál téměř dvouhodinové česko-slovenské derby s Lukášem Kleinem, kterého skolil ve dvou tie-breacích.
Ve čtvrtfinále bude mít ještě mnohem těžšího soupeře. A sice Alexandera Blockxe, jenž patří mezi největší mladé talenty a hrál finále nedávného Turnaje mistrů do 20 let. Už postup do čtvrtfinálové fáze by mohl Kopřivovi stačit na návrat do TOP 100 žebříčku.
Uspěl také Forejtek v indickém Bengalúru. Bývalý šampion juniorského US Open zdolal 6:7, 6:1, 6:4 Dana Martina z Kanady a dosáhl na své teprve třetí čtvrtfinále na challengerech od začátku loňské sezony. V předchozím roce se prvního takového úspěchu dočkal až v březnu. V této fázi na challengerech má mizernou bilanci 4:10 a pokusí se ji vylepšit proti Timofejovi Skatovovi.
V thajském Nonthaburi jsme měli hned dvě želízka v ohni. Nejprve se po vítězství 3:6, 6:1, 6:4 nad Jutou Šimizuem radoval Gengel, který byl jako jediný z tohoto kvarteta českých tenistů v roli kurzového outsidera.
Následně do čtvrtfinále prošel i Kolář. Nejvýše nasazený si poradil 7:5, 6:4 s domácím Kasiditem Samrejem, jenž na loňském Australian Open trápil bývalého lídra žebříčku Daniila Medveděva. Koláře v dalším kole čeká hráč ze šesté stovky žebříčku Tibo Colson, Gengel vyzve Sergeje Fomina. Pokud oba uspějí, zajistí české derby v semifinále.
Parádní český den na challengerech může podtrhnout Martin Krumich v Nottinghamu. V britské hale svede odpolední duel s nasazeným Němcem Tomem Gentzschem.
