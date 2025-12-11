Parádní jízda Siskové pokračuje! Ve Francii smetla další favoritku a je ve čtvrtfinále
Sisková - Léonardová 6:3, 6:1
Sisková, povzbuzená úvodním triumfem nad bývalou juniorskou světovou jedničkou Victorii Jiménezovou Kasintsevovou, vstoupila výborně i do duelu s Léonardovou. Po úspěšně zvládnutém prvním gamu sebrala své soupeřce hned její úvodní podání, brejk v dlouhé třetí hře potvrdila a šla do vedení 3:0.
Uvolněně hrající Češka se do drobných problémů dostala v páté hře, kdy musela odvracet brejkbol, se situací si ale poradila a nadále diktovala tempo hry.
Sisková se mohla opřít o kvalitní hru od základní čáry, její soupeřka jí naopak situaci usnadňovala řadou nevynucených chyb. Olomoucká rodačka, které v žebříčku patří 284. příčka, první sadu získala za 46 minut poměrem 6:3.
Téměř o sto míst lépe postavená Léonardová těžko hledala na svou soupeřku zbraň i ve druhém setu. Sisková si pomáhala i útoky na síť, sama podobné pokusy domácí tenistky trestala přesnými prohozy.
Francouzka se nemohla opřít ani o svůj servis, dvakrát v řadě o něj přišla a nabrala ztrátu už 1:4. Sisková už nedala Léonardové žádnou šanci na obrat. Domácí zástupkyně ještě zkoušela zaskočit Češku změnami rytmu hry, ani od stopbalů až po přechody na síť na zvrat ale pomýšlet nemohla.
Sisková utkání dovedla za hodinu a 18 minut k pohodové výhře 6:3, 6:1 a mohla slavit postup do čtvrtfinále.
Parádní skalp! Sisková skolila bývalou juniorskou jedničku a jednu z největších nadějí
Knutsonová – Jacquemotová 3:6, 2:6
Knutsonová vstoupila do duelu proti favorizované Jacquemotové bez jakýchkoliv známek respektu. Agresivní hrou od základní čáry se své soupeřce v úvodu utkání bez větších problémů vyrovnala. Česká tenistka dělala druhé nasazené hráčce problémy především díky výbornému returnu, ve výměnách to byla především ona, kdo diktoval tempo hry.
Za stavu 3:3 to byla Knutsonová, kdo si vypracoval první brejkovou možnost, domácí hráčka ale díky povedenému stopbalu nebezpečí odvrátila a game získala. Rodačka z kalifornského Fair Oaks toho vzápětí mohla litovat. Sázka na velké riziko vyústila v řadu nevynucených chyb a Knutsonová poprvé v zápase přišla o své podání.
Francouzská tenistka už vedení nepustila. I přes další brejkovou možnost Češky získala první set za 34 minut 3:6.
Vstup do druhé sady Knutsonové vůbec nevyšel. Jacquemotová v úvodních dvou gamech povolila své soupeřce jediný fiftýn a šla do vedení 2:0. Když přišla česká tenistka i o své druhé podání v řadě a Francouzka brejk potvrdila, bylo o výsledku utkání prakticky jasno.
Poslední šance na případný obrat zhasla v dlouhé šesté hře, kdy si Knutsonová vypracovala dvě možnosti prolomit soupeřce podání, ta ale nebezpečí odvrátila. Jacquemotová dovedla utkání bez problémů do vítězného konce a po výsledku 6:3, 6:2 se mohla radovat z postupu do čtvrtfinále.
V něm se utká s vítězkou zápasu mezi Siskovou a další domácí Léonardovou.
Ve čtvrtfinále si to rozdá s další domácí hráčkou a nasazenou dvojkou Jacquemot která dneska vyřadila Gábinu Knutson ...