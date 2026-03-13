Parádní jízda Svitolinové nekončí. Po boji zdolala i Šwiatekovou a je v semifinále
Svitolinová – Šwiateková 6:2, 4:6, 6:4
Svitolinová si připsala teprve druhé vítězství nad současnou světovou dvojkou v šesti vzájemných zápasech na okruhu WTA. Naposledy ji dokázala porazit ve Wimbledonu v roce 2023. Od roku 2016, kdy na olympijských hrách v Riu de Janeiro zdolala Serenu Williamsovou, má více vítězství nad hráčkami z první světové dvojky pouze Jelena Rybakinová. Svitolinová jich má na kontě jedenáct, Rybakinová čtrnáct. Zároveň si připsala své devatenácté vítězství v sezoně 2026, čímž vede statistiku na okruhu.
"Neexistuje žádný šampion, který by čekal na vaše chyby," uvedla Svitolinová na pozápasové tiskové konferenci. "Musíte se snažit dostat do dobré útočné pozice. Cítila jsem se dobře a snažila jsem se opravdu otevřít kurt a pokusit se toho využít, protože Iga je velmi agresivní hráčka a výborně se pohybuje. Pokud nevyužijete příležitost ve správný moment, využije ji ona."
Svitolinová rozhodla zápas v závěru třetího setu, když v předposledním gamu prolomila servis Šwiatekové a poté při vlastním podání duel uzavřela. Výrazný byl už její vstup do utkání, které se hrálo v teplotách kolem 32 stupňů Celsia.
První set začala Ukrajinka brejkem, když Šwiateková v úvodním gamu zahrála dvě dvojchyby a poslala forhend do autu. Svitolinová se rychle dostala do vedení 3:0 a následně 5:1, zatímco Polka se trápila především na druhém servisu. Získala pouze jeden z osmi bodů po druhém podání, což Svitolinové umožnilo vytvořit si osm brejkbolových příležitostí. Ukrajinská tenistka sice jednou o servis přišla, soupeřce ho ale třikrát sebrala a první set uzavřela za necelých 40 minut.
Ve druhé sadě se však Šwiateková zvedla. Získala brejk na 3:1 a následně si udržela podání na 4:1. Svitolinová ještě snížila, když po udrženém servisu a brejku stáhla na 4:3, nakonec ale Polka set dotáhla do vítězného konce.
O vítězce tak rozhodl třetí set. Obě hráčky si dlouho držely podání. Průlom přišel až v devátém gamu, kdy Šwiateková pod tlakem chybovala. Jeden brejkbol sice ještě odvrátila, při dalším ale zahrála chybu z bekhendu a Svitolinová získala klíčový brejk. Následně při vlastním servisu nepovolila soupeřce ani fiftýn a zápas zakončila vítězným volejem na síti.
V semifinále se Svitolinová utká s Jelenou Rybakinovou, která porazila Jessicu Pegulovou 6:1, 7:6. Vzájemná bilance mezi Svitolinovou a Rybakinovou je vyrovnaná 3:3. Jejich poslední zápas loni v Madridu vyhrála Ukrajinka ve dvou setech. Na tvrdém povrchu se střetnou podruhé, poprvé proti sobě hrály před pěti lety na olympijských hrách v Tokiu, kde rovněž zvítězila Svitolinová.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
