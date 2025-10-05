Parádní jízda za titulem. Valdmannová ve finále dominovala a ovládla turnaj v Monastiru
Valdmannová – Stojsavljevicová 6:1, 6:1
Valdmannová v minulém týdnu došla v Tunisku do semifinále, o pár dní později již na stejném místě slavila titul. Na turnaji ztratila jediný set hned v úvodním kole s Ruskou Golovinovou, v dalším průběhu si již počínala suverénně.
A finále nebylo výjimkou. Stojsavljevicová, které v žebříčku patří 753. příčka, držela v prvním setu se svou soupeřkou krok jen do stavu 1:1, pak už na kurtu dominovala rodačka z Havířova. Při svých servisech soupeřce nepovolila ani jedinou šanci na brejk a sadu vyhrála s přehledem 6:1.
O vítězce turnaje bylo rozhodnuto prakticky hned v úvodních gamech druhého setu. Chybující Britka přišla o své úvodní tři gamy na podání, sama při servisu Valdmannové marně bojovala o proměnění alespoň jedné ze tří brejkbolových možností a nabrala neřešitelnou ztrátu 0:5.
Až poté se proti v pohodě hrající Češce dočkala ve druhém setu alespoň jednoho gamu, když uspěla na returnu a snížila na 1:5. To ale byla její jediná radost.
Vítězce loňského juniorského US Open nepovolila ve druhém setu ani jeden vyhraný game na servisu a utkání Valdmannová zakončila čistou hrou.
Pro českou tenistku, která na sebe poprvé výrazně upozornila díky semifinálové účasti na juniorce ve Wimbledonu a titulu ve čtyřhře na stejném podniku, jde o druhý titul na okruhu ITF.
Valdmannová se tak může kromě titulu těšit i na další vylepšení žebříčkového maxima. V novém vydání najde své jméno na zhruba 414. příčce.
Stojsavljevicová se posune na 668. pozici, jejím maximem je 633. příčka.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ještě jsem ji neviděl hrát, ale snad už brzy se propracuje na turnaje se strýmem.
Škoda, že Monastir neměl stream.
Uz se na ni těším snad se streamem příště..