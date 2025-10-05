Parádní jízda za titulem. Valdmannová ve finále dominovala a ovládla turnaj v Monastiru

DNES, 13:00
ITF MONASTIR – Vendula Valdmannová (17) naprosto přesvědčivě ovládla finále na turnaji ITF v tuniském Monastiru, když v boji o titul smetla vítězku juniorského US Open z loňského roku Britku Miku Stojsavljevicovou (16) jednoznačně dvakrát 6:1. V novém vydání najde mladá Češka své jméno na novém maximu, kterým bude zhruba 414. příčka.
Valdmannova Vendula
Stojsavljevic Mika
Vendula Valdmannová na archivním snímku ovládla turnaj v Monastiru (@ John Walton / PA Images / Profimedia)

Valdmannová – Stojsavljevicová 6:1, 6:1

Valdmannová v minulém týdnu došla v Tunisku do semifinále, o pár dní později již na stejném místě slavila titul. Na turnaji ztratila jediný set hned v úvodním kole s Ruskou Golovinovou, v dalším průběhu si již počínala suverénně.

A finále nebylo výjimkou. Stojsavljevicová, které v žebříčku patří 753. příčka, držela v prvním setu se svou soupeřkou krok jen do stavu 1:1, pak už na kurtu dominovala rodačka z Havířova. Při svých servisech soupeřce nepovolila ani jedinou šanci na brejk a sadu vyhrála s přehledem 6:1.

O vítězce turnaje bylo rozhodnuto prakticky hned v úvodních gamech druhého setu. Chybující Britka přišla o své úvodní tři gamy na podání, sama při servisu Valdmannové marně bojovala o proměnění alespoň jedné ze tří brejkbolových možností a nabrala neřešitelnou ztrátu 0:5.

Až poté se proti v pohodě hrající Češce dočkala ve druhém setu alespoň jednoho gamu, když uspěla na returnu a snížila na 1:5. To ale byla její jediná radost.

Vítězce loňského juniorského US Open nepovolila ve druhém setu ani jeden vyhraný game na servisu a utkání Valdmannová zakončila čistou hrou.

Pro českou tenistku, která na sebe poprvé výrazně upozornila díky semifinálové účasti na juniorce ve Wimbledonu a titulu ve čtyřhře na stejném podniku, jde o druhý titul na okruhu ITF.

Valdmannová se tak může kromě titulu těšit i na další vylepšení žebříčkového maxima. V novém vydání najde své jméno na zhruba 414. příčce.

Stojsavljevicová se posune na 668. pozici, jejím maximem je 633. příčka.

Výsledky turnaje ITF v Monastiru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

8
tommr
05.10.2025 17:40
Vendula získala v Monastiru i deblový titul společně se svojí finálovou soupeřkou ze singlu. Povedl se jí tedy ceněný double ... smile
muster
05.10.2025 17:00
jen tak dál a vejš
Dobry-den
05.10.2025 16:35
Super.

Ještě jsem ji neviděl hrát, ale snad už brzy se propracuje na turnaje se strýmem.
Mony
05.10.2025 14:19
Tak se dočkala Vendula článku!
Škoda, že Monastir neměl stream.
Uz se na ni těším snad se streamem příště..
Serpens
05.10.2025 14:47
Pořád je zapsana na ty pidi turnaje, dokonce ještě patnactky.
R01316
05.10.2025 13:59
414. uz je v zebricku ted. Nebude nahodou kolem 360. mista?
Reagovat
Mony
05.10.2025 14:20
U těch menších turnajů jsou zpožděni
Reagovat
tommr
05.10.2025 15:08
jj 35 bodů za titul z Monastiru se jí započítá až příští pondělí tj. 13.10 ...
Nový komentář

