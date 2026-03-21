Parádní představení Muchové! Česká tenistka si v Miami zahraje o čtvrtfinále

DNES, 23:05
WTA MIAMI - Karolína Muchová (29) zvládla i svůj druhý zápas na Masters v Miami a po vítězství nad Katie Boulterovou (29) po setech 6:3, 7:5 postoupila již do osmifinále. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Filipínkou Alexandrou Ealaovou (20) a přemožitelkou Igy Šwiatekové, Polkou Magdou Linetteovou (34).
Karolína Muchová si v Miami zahraje o čtvrtfinále (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Muchová – Boulterová 6:3, 7:5

Muchová vstoupila do zápasu s Boulterovou velmi sebevědomě a získala hned úvodní podání své soupeřky. O vedení 2:0 však rychle přišla, když nedokázala potvrdit brejk, a bylo vyrovnáno.

Od stavu 2:2 ale opět jednoznačně převzala iniciativu olomoucká rodačka. Na svém servisu byla naprosto dominantní, když ve třech gamech povolila Britce pouhé dva body, sama naopak za stavu 3:2 podruhé uspěla na příjmu a po 38 minutách hry získala první set bez problémů 6:3.

Druhá sada se jednoznačně nesla ve znamení servírujících hráček. Muchová i Boulterová byly na své podání bezchybné, rozhodující moment tak přišel v samotném závěru druhého dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Za stavu 5:5 se rozhořela o podání Britky velká bitva. Rodačka z Leicesteru se dostala z kritického stavu 15:40, třetí brejkovou hrozbu však už odvrátit nedokázala.

Muchová nabídnutou příležitost využila ve velkém stylu. Výborně podávající šampionka z Dauhá zápas dopodávala čistou hrou a po hodině a 32 minutách mohla slavit postup po výhře 6:3, 7:5.

Muchové zatím letošní sezona vychází výborně. Na posledních šesti turnajích, včetně probíhajícího podniku v Miami, vyhrála minimálně dva zápasy. Před dvěma týdny došla v Indian Wells do osmifinále. Dosavadním jejím maximem v Miami byla účast ve třetím kole.

Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
baba
21.03.2026 23:12
Musil,ty bílé šaty včera ti sice moc slušely,ale v těch oranžových mast lepší tenis i výsledky...
baba
21.03.2026 23:13
Oprava -Muško ..... oranžových máš...
com
21.03.2026 23:12
Indian Wells: Noskovou čeká peklo a zkouška nervů. Znovuzrozená Češka bude plnit těžký úkol

Zrecykloval bych název článku

Miami: Muchovou čeká peklo a zkouška nervů. Znovuzrozená Češka bude plnit těžký úkol
tommr
21.03.2026 23:13
Eala ještě nepostoupila ...
com
21.03.2026 23:17
Fanoušci ji tam dostanou
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

