Parádní představení Muchové! Česká tenistka si v Miami zahraje o čtvrtfinále
Muchová – Boulterová 6:3, 7:5
Muchová vstoupila do zápasu s Boulterovou velmi sebevědomě a získala hned úvodní podání své soupeřky. O vedení 2:0 však rychle přišla, když nedokázala potvrdit brejk, a bylo vyrovnáno.
Od stavu 2:2 ale opět jednoznačně převzala iniciativu olomoucká rodačka. Na svém servisu byla naprosto dominantní, když ve třech gamech povolila Britce pouhé dva body, sama naopak za stavu 3:2 podruhé uspěla na příjmu a po 38 minutách hry získala první set bez problémů 6:3.
Druhá sada se jednoznačně nesla ve znamení servírujících hráček. Muchová i Boulterová byly na své podání bezchybné, rozhodující moment tak přišel v samotném závěru druhého dějství.
Za stavu 5:5 se rozhořela o podání Britky velká bitva. Rodačka z Leicesteru se dostala z kritického stavu 15:40, třetí brejkovou hrozbu však už odvrátit nedokázala.
Muchová nabídnutou příležitost využila ve velkém stylu. Výborně podávající šampionka z Dauhá zápas dopodávala čistou hrou a po hodině a 32 minutách mohla slavit postup po výhře 6:3, 7:5.
Muchové zatím letošní sezona vychází výborně. Na posledních šesti turnajích, včetně probíhajícího podniku v Miami, vyhrála minimálně dva zápasy. Před dvěma týdny došla v Indian Wells do osmifinále. Dosavadním jejím maximem v Miami byla účast ve třetím kole.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zrecykloval bych název článku
Miami: Muchovou čeká peklo a zkouška nervů. Znovuzrozená Češka bude plnit těžký úkol