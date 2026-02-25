Parádní půlnoční drama a smutný konec pro Drapera. Rinderknech je v Dubaji ve čtvrtfinále

ATP DUBAJ – Jack Draper (24) ukončil svůj návrat na kurty ve druhém kole turnaje v Dubaji. Nad síly bývalé světové čtyřky byl po obrovském boji Arthur Rinderknech (30), který zvítězil po setech 7:5, 6:7 a 6:4. Francouzský tenista si o semifinále zahraje s Andrejem Rubljovem.
Jack Draper po obrovském boji v Dubaji končí (@ Mohamed Faiz Khan / Alamy / Profimedia)

Rinderknech – Draper 7:5, 6:7, 6:4

V úvodu utkání mezi Draperem a Rinderknechem fanoušci příliš mnoho dlouhých výměn neviděli. Oba tenisté naprosto dominovali na svých servisech, na returnu nezískal ani jeden z nich více než dva míče. Do náznaků problémů se dostal až v desáté hře Brit, když si musel poradit se stavem 40:40. Díky výbornému servisu ale vše rychle zažehnal a srovnal na 5:5.

Ještě větší starosti měl při svém podání vzápětí Francouz. Přestože vedl 40:0, ztratil především kvůli nevynuceným chybám čtyři fiftýny v řadě a musel řešit první brejkbolovou hrozbu v zápase. Tu odvrátil výborným servisem, vzápětí se ale do stejné situace dostal znovu. Tentokrát si pomohl přesnou hrou na síti a i on si své podání udržel a šel do vedení 6:5.

Úvodní dějství však do tie-breaku nedospělo. Při Britově podání se Rinderknech blýskl výbornými returny i povedeným přechodem na síť. Za stavu 15:40 si i on vypracoval první možnosti na prolomení podání, hned tu první využil a po 49 minutách hry získal úvodní set poměrem 7:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rinderknech vstoupil do druhého setu čistou hrou, hned při svém dalším podání se ale dostal do stavu 0:30 a od hrozby tří brejkbolů v řadě ho zachránilo velké štěstí, když se jeho volej překulil na soupeřovu polovinu s pomocí pásky. Game i díky tomuto momentu zachránil a šel do vedení 2:1.

Kritické momenty přežil v šesté hře levou rukou hrající Draper, když musel likvidovat hned tři brejkbolové možnosti Francouze. Díky hře na hraně rizika si ale dokázal poradit a srovnal stav na 3:3.

V dalším průběhu už ani jeden z tenistů žádné problémy na svém servisu neměl a o výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od začátku navrch rodák ze Suttonu, vypracoval si vedení 3:0 a náskok už nepustil. Tie-break získal 7:4 a srovnal stav utkání na 1:1.

S úderem půlnoci místního času proměnil v rozhodující sadě Rinderknech druhý brejkbol, který vzápětí potvrdil na svém podání a dostal se do vedení 3:1. Francouz si už nabídnutou příležitost utéct nenechal, v zápase ani jednou nepřišel o své podání a po dvou hodinách a 30 minutách boje si připsal cennou výhru 7:5, 6:7 a 6:4.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
sojka1
25.02.2026 22:46
neco malo v uvodu jsem videla, kdyz se zrovna neservirovalo, bratranec pestrejsi hra, odvazne sako a chytre kratasy.... jeho vyhru (celkove s prohrou o jeden fiftyn) mu preju.... jo a Mensa taky super..... :-)
