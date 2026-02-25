Parádní půlnoční drama a smutný konec pro Drapera. Rinderknech je v Dubaji ve čtvrtfinále
Rinderknech – Draper 7:5, 6:7, 6:4
V úvodu utkání mezi Draperem a Rinderknechem fanoušci příliš mnoho dlouhých výměn neviděli. Oba tenisté naprosto dominovali na svých servisech, na returnu nezískal ani jeden z nich více než dva míče. Do náznaků problémů se dostal až v desáté hře Brit, když si musel poradit se stavem 40:40. Díky výbornému servisu ale vše rychle zažehnal a srovnal na 5:5.
Ještě větší starosti měl při svém podání vzápětí Francouz. Přestože vedl 40:0, ztratil především kvůli nevynuceným chybám čtyři fiftýny v řadě a musel řešit první brejkbolovou hrozbu v zápase. Tu odvrátil výborným servisem, vzápětí se ale do stejné situace dostal znovu. Tentokrát si pomohl přesnou hrou na síti a i on si své podání udržel a šel do vedení 6:5.
Úvodní dějství však do tie-breaku nedospělo. Při Britově podání se Rinderknech blýskl výbornými returny i povedeným přechodem na síť. Za stavu 15:40 si i on vypracoval první možnosti na prolomení podání, hned tu první využil a po 49 minutách hry získal úvodní set poměrem 7:5.
Rinderknech vstoupil do druhého setu čistou hrou, hned při svém dalším podání se ale dostal do stavu 0:30 a od hrozby tří brejkbolů v řadě ho zachránilo velké štěstí, když se jeho volej překulil na soupeřovu polovinu s pomocí pásky. Game i díky tomuto momentu zachránil a šel do vedení 2:1.
Kritické momenty přežil v šesté hře levou rukou hrající Draper, když musel likvidovat hned tři brejkbolové možnosti Francouze. Díky hře na hraně rizika si ale dokázal poradit a srovnal stav na 3:3.
V dalším průběhu už ani jeden z tenistů žádné problémy na svém servisu neměl a o výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od začátku navrch rodák ze Suttonu, vypracoval si vedení 3:0 a náskok už nepustil. Tie-break získal 7:4 a srovnal stav utkání na 1:1.
S úderem půlnoci místního času proměnil v rozhodující sadě Rinderknech druhý brejkbol, který vzápětí potvrdil na svém podání a dostal se do vedení 3:1. Francouz si už nabídnutou příležitost utéct nenechal, v zápase ani jednou nepřišel o své podání a po dvou hodinách a 30 minutách boje si připsal cennou výhru 7:5, 6:7 a 6:4.
