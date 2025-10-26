Parádní série Bejlek! Česká teenagerka vyhrála už 11 zápasů v řadě a je v dalším finále
Bejlek – Colmegnaová 6:3, 6:2
Už čtvrtým rokem po sobě se Bejlek v závěru sezony vydala na antukové podniky za oceán a opět se jí daří. V mexickém Querétaru úspěšně plní roli nasazené jedničky a využívá slabší konkurenci. Po cestě do finále si poradila s Usue Maitane Arconadaovou (623. v žebříčku WTA), Gabrielou Leeovou (293.), Selenou Janicijevicovou (253.) a Colmegnaovou (658.).
Zatímco v úvodních zápasech nepředvedla svůj nejlepší tenis a trápila se, v následujících dvou duelech dominovala. Janicijevicové povolila jen čtyři gamy a nadělila kanára a v souboji s Colmegnaovou strávila na kurtu pouhých 65 minut. Proti Italce sice měla slabší vstup do obou setů, ovšem manko brejku pokaždé zlikvidovala a pak už měla jasně navrch.
Bejlek před pár týdny debutovala v elitní stovce žebříčku a díky postupu do finále v Mexiku se do ní v pondělí vrátí. V živém hodnocení se momentálně nachází na 89. místě a v případě triumfu by se posunula ještě o zhruba pět míst. Její aktuální 11zápasovou vítěznou sérii mírně narušilo dva týdny staré vystoupení na Mallorce, kde před čtvrtfinále z turnaje odstoupila.
Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou má ve finálových zápasech na profesionální tour skvělou bilanci 10:3 a posledních pět vyhrála. V aktuální sezoně uspěla čtvrtfinalistka nedávného Livesport Prague Open právě na úrovni WTA 125, a to na Makarské i v Rende.
A šance na nedělní triumf je obrovská. Ve finále totiž narazí na kvalifikantku a momentálně 461. ženu pořadí Katrinu Scottovou. Bude se jednat o první vzájemný souboj a Američanka, která má za sebou tři třísetové bitvy v řadě, absolvuje své největší finále v kariéře (bilance 4:1).
Tedy někdo to hrát musí.
I vyhrát.
Ale jestli myslí výše, už to hrát nemá.
Ale bohužel myslím, že to bude celokarierní úděl. Ta jinde hrát nemůže. Jako Kopřiva, v horším případě Gengel