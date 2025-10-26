Parádní série Bejlek! Česká teenagerka vyhrála už 11 zápasů v řadě a je v dalším finále

WTA 125 QUERÉTARO - Sára Bejlek (19) pokračuje v už velmi dlouhé vítězné sérii a zapsala 11. vítězství v řadě. Česká teenagerka hraje v tomto týdnu na podniku WTA 125 v mexickém Querétaru a zatím úspěšně plní roli nasazené jedničky. V semifinále si za hodinu a pár minut poradila 6:3, 6:2 s outsiderkou Martinou Colmegnaovou (28) a v neděli může zapsat třetí triumf v probíhající sezoně.
Sára Bejlek si zajistila další finálovou účast (© ANDREA ROSITO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Bejlek – Colmegnaová 6:3, 6:2

Už čtvrtým rokem po sobě se Bejlek v závěru sezony vydala na antukové podniky za oceán a opět se jí daří. V mexickém Querétaru úspěšně plní roli nasazené jedničky a využívá slabší konkurenci. Po cestě do finále si poradila s Usue Maitane Arconadaovou (623. v žebříčku WTA), Gabrielou Leeovou (293.), Selenou Janicijevicovou (253.) a Colmegnaovou (658.).

Zatímco v úvodních zápasech nepředvedla svůj nejlepší tenis a trápila se, v následujících dvou duelech dominovala. Janicijevicové povolila jen čtyři gamy a nadělila kanára a v souboji s Colmegnaovou strávila na kurtu pouhých 65 minut. Proti Italce sice měla slabší vstup do obou setů, ovšem manko brejku pokaždé zlikvidovala a pak už měla jasně navrch.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bejlek před pár týdny debutovala v elitní stovce žebříčku a díky postupu do finále v Mexiku se do ní v pondělí vrátí. V živém hodnocení se momentálně nachází na 89. místě a v případě triumfu by se posunula ještě o zhruba pět míst. Její aktuální 11zápasovou vítěznou sérii mírně narušilo dva týdny staré vystoupení na Mallorce, kde před čtvrtfinále z turnaje odstoupila.

Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou má ve finálových zápasech na profesionální tour skvělou bilanci 10:3 a posledních pět vyhrála. V aktuální sezoně uspěla čtvrtfinalistka nedávného Livesport Prague Open právě na úrovni WTA 125, a to na Makarské i v Rende.

A šance na nedělní triumf je obrovská. Ve finále totiž narazí na kvalifikantku a momentálně 461. ženu pořadí Katrinu Scottovou. Bude se jednat o první vzájemný souboj a Američanka, která má za sebou tři třísetové bitvy v řadě, absolvuje své největší finále v kariéře (bilance 4:1).

Výsledky turnaje WTA 125 v Querétaru

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Robroy
26.10.2025 08:13
Každopádně ve finále to rupne. Katrin Scottová je ve vynikající formě a rád si vsadím na ni. Už včera Bejlek doháněla manko, takže ty šance na nedělní triumf obrovské rozhodně nejsou. V lepším případě 50-50, ale já favorizuji Katrin. A jinak s vámi pánové zcela souhlasím, WTA 125 je de facto úroveň challengeru. Jakmile se vrátí na vyšší turnaje, bude to dle Járy Cimrmana. Prvky očekávání a prvky zklamání. Navíc, 11.vítězství v řadě, to je na hraně.
Mantra
26.10.2025 08:13
Zbytečné turnaje.
Tedy někdo to hrát musí.
I vyhrát.
Ale jestli myslí výše, už to hrát nemá.
Ale bohužel myslím, že to bude celokarierní úděl. Ta jinde hrát nemůže. Jako Kopřiva, v horším případě Gengel
Robroy
26.10.2025 08:16
Úplně přesně. Lépe bych to nenapsal. Gengel je přeborník pouze v Egyptě.
Mantra
26.10.2025 08:17
Už ani tam.
Robroy
26.10.2025 08:21
nějak to nesleduju, ale vím, že tam dominoval. Ale možná, že ten turnaj s nim hráli zaměstnanci hotelů v Šarm aš-Šajchu.
Serpens
26.10.2025 07:58
Nemyslím si, že tyhle antukové zašívárny jsou pro Sáru nějak prospěšné. Chápu, že potřebuje body na hlavní soutěže WTA, ale nejspíš to bude zase pěkné vystřízlivění.
com
26.10.2025 08:06
presne, proc nejela do Asie a nezkusila radsi nakou 250ku.. Kdyz se tam do hlavni souteze vesla i takova Bartunkova a Lindice Fru
Kuba4Win
26.10.2025 08:10
A i Šálková. Pravděpodobně asi chce nasbírat body na antuce aby upevnila svojí pozici ve stovce.
