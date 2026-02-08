Parádní úvod! Siniaková s Krejčíkovou v Dauhá smetly nebezpečné soupeřky

WTA DAUHÁ - Barbora Krejčíková (30) s Kateřinou Siniakovou (29) vstoupily výborně do turnaje v katarském Dauhá. V prvním kole si poradily se silnou americko-novozélandskou dvojicí Asia Muhammadová (34), Erin Routliffeová (30) ve dvou setech 6:4, 6:1.
Krejčíková se Siniakovou na úvod nezaváhaly (@ Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Krejčíková/Siniaková – Muhammadová/Routliffeová 6:4, 6:1

České tenistky nevstoupily do utkání proti čtvrtému nasazenému páru vůbec dobře, když si prohrály hned úvodní servis. Mrzet je to ale nemuselo, Muhammadová s Routliffeovou brejk potvrdit nedokázaly a bylo vyrovnáno.

I při dalším svém gamu na podání měly vyzyvatelky Krejčíkové se Siniakovou problémy, dvě brejkové hrozby ale se štěstím odvrátily a srovnaly na 2:2.

Do složité situace se Krejčíková se Siniakovou dostaly za stavu 3:3, brejkovou šanci soupeřek ale zažehnaly. V následujících třech gamech se radovaly vždy hráčky na příjmu, dvakrát to ale byly Češky, což jim stačilo k vítězství v prvním setu v poměru 6:4.

Povedený závěr sady se na sebevědomí Krejčíkové a Siniakové podepsal. Soupeřky stihly ještě vyhrát svůj úvodní servis druhé sady a srovnat, to ale bylo z jejich strany také vše.

Český pár, který spolu získal sedm grandslamových triumfů, jednoznačně převzal nad zápasem kontrolu. Siniaková s Krejčíkovou získaly následujících pět her, proměnily druhý mečbol a po hodině a 16 minutách hry se mohly radovat ze zaslouženého postupu.

Dalšími soupeřkami českých tenistek budou vítězky zápasu mezi japonsko-tchajwanským párem Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu a slovensko-britskou dvojicí Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová.

Siniaková se na rozdíl od své parťačky představí na turnaji i ve dvouhře, kde ji v prvním kole čeká světová šestnáctka Dánka Clara Tausonová.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Krisboy
08.02.2026 17:48
Co je to za fotku? Proč je pod ní popisek Krejčíková/Siniaková?

Jinak děvčatům samozřejmě gratuluju!
Reagovat
tommr
08.02.2026 18:01
popisek Krejčíková/Siniaková je tam z toho důvodu že na tý fotce jsou Krejčíková/Siniaková. Chtělo by to asi navštívit očního lékaře ...
Reagovat
Krisboy
08.02.2026 18:16
No moc podobné si teda nejsou. Já myslel, že je to Routliffe s někým
Reagovat
tommr
08.02.2026 18:18
No pokud si opravdu pleteš KrejSi s Muhammad/Routliffe tak je ta návštěva očního opravdu nutná ...
Reagovat
Krisboy
08.02.2026 18:24
Prosím tě, přečti si ten můj příspěvek ještě jednou a k lékaři můžeme jít spolu. O Muhammad jsem rozhodně nepsal.

Katka tam vypadá spíš jako Aleksandra Krunič.
Reagovat
com
08.02.2026 16:10
výborně Kačenka
Reagovat
tommr
08.02.2026 16:06
Ta úvodní fotka v článku není aktuální. Bára nemá návlek na lokti ale na koleně. Během zápasu ale neměla s pohybem žádný potíže ...
Reagovat
The_Punisher
08.02.2026 15:55
Gratulace, KrejSi!
Reagovat
PTP
08.02.2026 15:54
Erin udělala chybu, že se spřáhla s tou Ásií
Reagovat

