Parádní úvod! Siniaková s Krejčíkovou v Dauhá smetly nebezpečné soupeřky
Krejčíková/Siniaková – Muhammadová/Routliffeová 6:4, 6:1
České tenistky nevstoupily do utkání proti čtvrtému nasazenému páru vůbec dobře, když si prohrály hned úvodní servis. Mrzet je to ale nemuselo, Muhammadová s Routliffeovou brejk potvrdit nedokázaly a bylo vyrovnáno.
I při dalším svém gamu na podání měly vyzyvatelky Krejčíkové se Siniakovou problémy, dvě brejkové hrozby ale se štěstím odvrátily a srovnaly na 2:2.
Do složité situace se Krejčíková se Siniakovou dostaly za stavu 3:3, brejkovou šanci soupeřek ale zažehnaly. V následujících třech gamech se radovaly vždy hráčky na příjmu, dvakrát to ale byly Češky, což jim stačilo k vítězství v prvním setu v poměru 6:4.
Povedený závěr sady se na sebevědomí Krejčíkové a Siniakové podepsal. Soupeřky stihly ještě vyhrát svůj úvodní servis druhé sady a srovnat, to ale bylo z jejich strany také vše.
Český pár, který spolu získal sedm grandslamových triumfů, jednoznačně převzal nad zápasem kontrolu. Siniaková s Krejčíkovou získaly následujících pět her, proměnily druhý mečbol a po hodině a 16 minutách hry se mohly radovat ze zaslouženého postupu.
Dalšími soupeřkami českých tenistek budou vítězky zápasu mezi japonsko-tchajwanským párem Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu a slovensko-britskou dvojicí Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová.
Siniaková se na rozdíl od své parťačky představí na turnaji i ve dvouhře, kde ji v prvním kole čeká světová šestnáctka Dánka Clara Tausonová.
Jinak děvčatům samozřejmě gratuluju!
Katka tam vypadá spíš jako Aleksandra Krunič.