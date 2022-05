Peču si vlastní malý muffin, oznámila Kontaová své těhotenství

Ještě loni v červnu Johanna Kontaová vyhrála domácí travnatý turnaj WTA 250 v Nottinghamu. Od té doby ale vinou zranění kolena odehrála jen dva turnaje a po sezoně s ohledem na časté zdravotní potíže ukončila kariéru.



V prosinci se 30letá Britka vdala za Jacksona Wadea a nyní s manželem oznámili, že čekají miminko.



"Mám teď plné ruce s pečením mého vlastního malého muffinu," napsala na sociální sítě vášnivá pekařka Kontaová, která předloni obsadila druhé místo ve známé soutěži amatérských pekařů 'The Great British Bake-Off' (v Česku známé jako 'Peče celá země').



Kontaová během desetileté profesionální kariéry získala čtyři tituly na okruhu WTA, nejcennější trofej slavila před pěti lety na akci WTA 1000 v Miami.



Na grandslamech si zahrála semifinále na Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu, na US Open došla nejdál do čtvrtfinále. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na čtvrté příčce v roce 2017, kdy se stala první britskou tenistkou v elitní pětce od roku 1984.