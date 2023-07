Pegulaová neskrývala po porážce s Vondroušovou zklamání: Takhle prohrát, to zamrzí

"Prohrát takhle zápas, ve kterém během třetího setu vedete, to zamrzí. Upřímně ani nevím, co k tomu dalšího říct," uvedla devětadvacetiletá Pegulaová.

Proti o pět let mladší rodačce ze Sokolova ztratila první set, ve druhém však získala dva brejky, srovnala a v úvodu třetí sady se dostala do vedení 3:1. Organizátoři poté zápas na několik desítek minut přerušili kvůli dešti a zatahování střechy na kurtu číslo 1. Vondroušová po utkání řekla, že jí pauza pomohla psychicky zklidnit. "Bylo to asi v perfektní čas. Ale i poté jsem to držela a měla brejkbol na 5:1," zmínila Američanka další důležitý moment.

Místo toho, aby Vondroušové sebrala v šesté hře podruhé servis, ale nasměrovala míček do autu. Češka snížila, vyhrála i další čtyři hry a dokonala postupový obrat. "Myslím, že se kurt poté trochu zpomalil. Začalo to být víc skákavé, což jí sedělo. Určitě to změnilo vývoj zápasu, protože když jsem šla servírovat na 4:1, měla jsem 'momentum' na své straně," líčila. "I pod zavřenou střechou jsem měla šance, ale ona hrála dobře. V posledních pěti gamech nechybovala," konstatovala.

Markéta má velmi nepříjemnou hru

Vondroušová má podle podle rodačky z Buffala nepříjemnou hru, která dělá řadě protivnic problémy. Na turnaji vedle Pegulaové vyřadila další tři nasazené hráčky Rusku Veroniku Kuděrmětovovou (12.), Chorvatku Donnu Vekičovou (20.) a Marii Bouzkovou (32.). "Hraje velmi ošidně. Nedovolí vám dostat se do rytmu. Také servíruje levačkou a dobře podává. Má velké procento prvních servisů. Myslím, že hraje hodně klidně. Prostě jde na hřiště, s tím, že hraje svou hru, ale velmi lstivě," hodnotila Pegulaová.

Do semifinále grandslamu nepostoupila ani na šestý pokus. Vedle letošního Wimbledonu vypadla třikrát ve čtvrtfinále na Australian Open, jednou na Roland Garros a také vloni na US Open. "Nevím, co tomu chybí. Dostávám se do dobrých pozic, ale nestačí to. Myslím, že jsem teď byla zase o něco blíž. Ale nevím," odpověděla Pegulaová.

Špatný den americké tenistky korunovala i následná čtyřhra, v níž o pár hodin později vypadla po boku krajanky Cori Gauffové s německo-ruskou dvojicí Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová po prohře dvakrát 3:6. Během utkání Pegulaová rozbila vzteky raketu. "Myslím, že tam byly nějaké dozvuky. Nemyslím, že by všechna má frustrace z dvouhry byla pryč. Asi to bylo obojím," dodala.