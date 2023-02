Pegulaová v Dauhá útočí na premiérový double. Šwiateková cestou do finále ztratila jen dva gamy

Jessica Pegulaová vstoupila do dnešního programu výhrou 6-2 4-6 6-1 nad Řekyní Mariou Sakkariovou, které oplatila porážku z loňského Turnaje mistryň a vzájemnou bilanci upravila na 3-4. Letos vyhrála 11 z 13 zápasů.



"Dnes to byly asi nejtěžší větrné podmínky, ve kterých jsem musela hrát. Jsem ráda, že jsem si to nenechala příliš znechutit. Myslím, že jsem hrála velmi chytře," komentovala Pegulaová.



Následně po necelých dvou hodinách odpočinku nastoupila k deblovému finále po boku krajanky Cori Gauffové. Američanky zdolaly 6-4 2-6 10-7 ukrajinsko-lotyšský pár Ljudmyla Kičenoková a Jelena Ostapenková a obhájily loňský triumf. Společně získaly čtvrtý titul, Pegulaová v deblu triumfovala celkově pošesté a už podruhé v sezoně.



28letá Pegulaová je ve finále dvouhry i čtyřhry na jednom turnaji poprvé v kariéře. Do singlového finále postoupila pošesté a usilovat bude o třetí titul.



Už potřetí se do finále dostala poté, co v úvodním zápase na turnaji odvracela minimálně jeden mečbol. Loni v Madridu přežila souboj s Italkou Camilou Giorgiou, ale na titul nedosáhla. Na podzim v Guadalajaře byla třikrát míček od porážky s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, aby nakonec podnik WTA 1000 v Mexiku ovládla. Tento týden utekla ze dvou mečbolů Lotyšce Jeleně Ostapenkové.







V sobotním finále světová čtyřka narazí na světovou jedničku Igu Šwiatekovou (h2h 2-4), kterou v úvodu sezony porazila v United Cupu.



21letá Polka, jež obhajuje loňský triumf, v Kataru ztratila jen dva gamy a dohromady na kurtu nestrávila ani dvě hodiny. Američanku Danielle Collinsovou ve druhém kole a dnes i Veroniku Kuděrmetovovou deklasovala shodně 6-0 6-1, mezitím postoupila bez boje přes Švýcarku Belindu Bencicovou.



Semifinálový duel ve větrných podmínkách byl jednostrannou záležitostí. Zatímco Šwiateková zahrála 14 winnerů a jen 5 nevynucených chyb, Kuděrmetovová si pomohla trefila jen 4 winnery a spáchala 15 zbytečných chyb.



"Docela jsem se bála, jak se dnes s těmi podmínkami vypořádám. Jsem ráda, že jsem dokázala hrát chytře," pochvalovala si Šwiateková po postupu do 14. finále, v nichž má bilanci 11-2.



Šwiateková se může stát první tenistkou, jež letos obhájí titul na turnaji WTA. Zároveň je i poslední hráčkou, které se to povedlo (Řím 2022).





• WTA 500 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 780.637 dolarů

páteční výsledky (17. 02. 2023) • Dvouhra - semifinále • Šwiateková (1-Pol.) - Kuděrmětovová (8-Rus.) 6-0 6-1 Pegulaová (2-USA) - Sakkariová (5-Řec.) 6-2 4-6 6-1 • Čtyřhra - finále • Pegulaová/Gauffová (1-USA) - L. Kičenoková/Ostapenko (2-Ukr./Lot.) 6-4 2-6 10-7