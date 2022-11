Pět zápasů, tři porážky. 15letá Brenda Fruhvirtová se v Jižní Americe neprosadila

Brenda Fruhvirtová letos 'vtrhla' do ženského tenisu a ještě před 15. narozeninami měla na kontě už dva tituly z akcí ITF W25. Nakonec se během roku dostala na turnajích této kategorie osmkrát do finále a pokaždé v něm vyhrála.



Z posledních sedmi antukových podniků ITF W25 měla fantastickou bilanci 32 výher a 1 porážky a na závěr roku tak odletěla na mnohem lépe obsazené turnaje WTA 125k na jihoamerických antukách.



Série tří turnajů v chilské Colině, argentinském Buenos Aires a uruguayském Montevideu se však 15leté Češce výsledkově nepovedla. Z pěti zápasů vyhrála pouze dva, na druhou stranu v roli papírové favoritky propadla jen jednou. Dvakrát nestačila na současnou, čí bývalou hráčku elitní stovky.



Před dvěma týdny v Chile ztroskotala na rozjeté člence Top 50 Majar Šarífové z Egyptu, jež o měsíc dříve v Parmě slavila premiérový triumf na okruhu WTA a v Colině pak svou neporazitelnost protáhla na deset utkání.



A nyní v Montevideu, kde začala výhrou nad Argentinkou Maríou Carleovou, česká teenagerka skončila na raketě bývalé 62. hráčky světa Kateryny Baindlové (za svobodna Kozlovové). O 13 let starší Ukrajince, jež před čtrnácti dny v Colině prohrála až ve finále, podlehla 4-6 0-6.



Fruhvirtová tak sezonu zakončí kolem 125. místa světového žebříčku WTA, v němž je suverénně nejmladší hráčkou v Top 200. V ní je společně se sestrou Lindou a Sárou Bejlek jednou z pouhých pěti teenagerek.