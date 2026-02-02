Pětisetové bitvy i u žen už příští rok? Nic tomu nebrání, říká ředitel Australian Open

DNES, 08:47
Rozhovory 5
Craig Tiley, ředitel australského grandslamu, chvíli po skončení turnaje odhalil, že přemýšlí nad jednou zásadní změnou v pravidlech. V Melbourne by už od roku 2027 mohli hrát na tři vítězné sety nejen muži, ale i ženy, a to od čtvrtfinále. "V pravidlech nic nebrání tomu, aby se to stalo, ale musíme to opravdu důkladné konzultovat s hráčkami," řekl.
Finalistky ženské dvouhry na letošním Australian Open Rybakinová a Sabalenková (@ REUTERS)

Tiley se po skončení letošního Australian Open rozpovídal o tom, jaké změny by na úvodním grandslamu roku zavedl. Jedním z jeho přání je doručit divákům dlouhé a napínavé bitvy nejen u mužských utkání, ale také u těch ženských.

"Myslím si, že by na tři vítězné sety měly hrát i ženy," zmínil. Toto pravidlo by zavedl ale až od čtvrtfinále. V prvních čtyřech kolech by se hrálo na dva vítězné, stejně jako do teď. Na čtyřsetové či pětisetové bitvy by se diváci mohli těšit až v závěrečných kolech turnaje.

Ředitele podniku v Melbourne k této myšlence inspirovaly především oba letošní semifinálové zápasy mužů. Carlos Alcaraz proti Alexanderu Zverevovi i Novak Djokovič s Jannikem Sinnerem svedli epické pětisetové bitvy, které se zapíšou do historie turnaje.

"Pořád mi běhá mráz po zádech, když si jen vzpomenu na ty dva zápasy. A poté přišlo ženské finále, ve kterém se to nedá napodobit," srovnával pocity po semifinále mužů s těmi po ženském finále mezi Jelenou Rybakinovou a Arynou Sabalenkovou.

"Pokud to uděláme a budeme si myslet, že je to správná věc, tak do toho půjdeme už v roce 2027," doplnil CEO australské tenisové organizace. "V pravidlech nic nebrání tomu, aby se to stalo, ale musíme to opravdu důkladné konzultovat s hráčkami," řekl.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
George_Renel
02.02.2026 09:27
To by ale ty kurty museli pořádně zrychlit.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.02.2026 09:16
Australani jsou prostě divný a mívaj divný nápady.
Reagovat
chlebavevaju
02.02.2026 09:14
To je skvělá zpráva především pro české hráčky, ty jsou zdravé jak rybičky.
Reagovat
Mony
02.02.2026 09:05
Asi nepamatuje, když to kdysi zkoušeli, jak tam Graffová lezla skoro po čtyřech jak zbitej pes.
Reagovat
jackiec
02.02.2026 09:01
Bez šance, na to fyzicky nemají, už teď brečí, jsou zraněné apod., toto žádná hráčka neodsouhlasí.
Reagovat

