Pětisetové bitvy i u žen už příští rok? Nic tomu nebrání, říká ředitel Australian Open
Tiley se po skončení letošního Australian Open rozpovídal o tom, jaké změny by na úvodním grandslamu roku zavedl. Jedním z jeho přání je doručit divákům dlouhé a napínavé bitvy nejen u mužských utkání, ale také u těch ženských.
"Myslím si, že by na tři vítězné sety měly hrát i ženy," zmínil. Toto pravidlo by zavedl ale až od čtvrtfinále. V prvních čtyřech kolech by se hrálo na dva vítězné, stejně jako do teď. Na čtyřsetové či pětisetové bitvy by se diváci mohli těšit až v závěrečných kolech turnaje.
Ředitele podniku v Melbourne k této myšlence inspirovaly především oba letošní semifinálové zápasy mužů. Carlos Alcaraz proti Alexanderu Zverevovi i Novak Djokovič s Jannikem Sinnerem svedli epické pětisetové bitvy, které se zapíšou do historie turnaje.
"Pořád mi běhá mráz po zádech, když si jen vzpomenu na ty dva zápasy. A poté přišlo ženské finále, ve kterém se to nedá napodobit," srovnával pocity po semifinále mužů s těmi po ženském finále mezi Jelenou Rybakinovou a Arynou Sabalenkovou.
"Pokud to uděláme a budeme si myslet, že je to správná věc, tak do toho půjdeme už v roce 2027," doplnil CEO australské tenisové organizace. "V pravidlech nic nebrání tomu, aby se to stalo, ale musíme to opravdu důkladné konzultovat s hráčkami," řekl.
Nový komentář
Komentáře